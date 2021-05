Corte ruta 40: Juez Federal ordenó desalojo , pero gendarmería no acató la medida

Según , se supo el Juez Federal de Esquel Guido Otranto,el pasado 9 de mayo, envió al comandante de escuadrón 35 El Bolsón un oficio en el que se le ordenaba que a partir del pasado lunes 10 debía en horario diurno, en forma personal -o a través del personal que designe, intimar a las personas que se encuentren sobre la Ruta Nacional Nº 40, km. 1905, localidad de Las Golondrinas, Provincia del Chubut, a que cesen de impedir la circulación del tránsito vehicular en ambas direcciones. Dicho oficio además reza que “Se les deberá hacer saber en caso de incumplimiento de esta orden incurrirán en los delitos previstos en los arts. 194 y 239 del Cód. Penal y se le comunicará que podrán continuar manifestándose fuera de la calzada bajo la supervisión a prudente distancia de las fuerzas de seguridad”. El oficio del juez Otranto aclara que “en caso de que pasado un tiempo prudencial la intimación no fuera acatada, deberá desalojar de la calzada a las personas y demás elementos que estén impidiendo la circulación de vehículos, extremando las medidas necesarias para resguardar la vida e integridad física de las personas, teniendo especialmente en consideración que en el sector posiblemente haya mujeres y menores de edad”.

Y agrega: “La medida deberá ser realizada por personal capacitado para realizar un uso razonable y prudente de la fuerza pública, encontrándose autorizado a solicitar la intervención del Destacamento Móvil 4 de General Acha de esa misma fuerza. Toda la actuación de la fuerza de seguridad deberá quedar registrada en video filmaciones que den cuenta de la totalidad de su desarrollo, debiéndose labrar además las actas correspondientes con indicación del personal interviniente”.

Pero al igual que lo ocurrido con el corte de ruta nacional 3 en el acceso norte a la ciudad e Trelew, en donde la justicia le ordenó a gendarmería nacional el desalojo de la misma, el organismo de seguridad no dio cumplimiento a dicha orden. Seguramente escudados bajo la postura política en materia de seguridad manifiesta en la ocasión por el Ministerio de Seguridad de la Nación, en desacuerdo con desalojos con uso de la fuerza, valorando que los mismos tienen que darse a través del diálogo y acuerdo con los manifestantes.

Lo mismo sucede en la Comarca Andina, con el corte de la ruta nacional 40, hasta el día de la fecha, el escuadrón 35 con asiento en El Bolsón, no actuó en consecuencia. con la orden federal.

Por esos días si bien se advirtió movimiento de personal de gendarmería, a la altura de los caminos alternativos con operativo de desvió del tránsito, y el día de ayer hubo presencia de un colectivo y móviles de gendarmería en el casco urbano de la localidad de El Hoyo , el despeje de la ruta no sucedió, los manifestantes siguen firme con su postura de reclamo, dejando pasar al tránsito de vehículos particulares de 07 a 20 hs. , manteniendo corte total de la misma durante la noche. En tanto los camiones de carga pesada que llegan a la altura del corte son retenidos por varias horas ya que no están contemplados en la medida anterior.