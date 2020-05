Coronavirus: Recibió el alta médica la paciente de Trelew

Tal como lo había adelantado el Ministro de salud de la provincia del Chubut, Fabián Puratich , la paciente de Trelew, afectada por Coronavirus , se curó y recibió el alta médica el día de hoy.

Chubut continua en etapa de contención de en el marco de la Pandemia Covid 19, a la fecha con solo cuatro casos positivos, de los cuales tres ya se recuperaron; el primer caso positivo de Trelew, un hombre adulto mayor permanece aún internado.

En el día de ayer, se descartaron ocho (8) casos: tres (3) de AP Trelew, cuatro (4) del AP Norte y uno (1) del AP Esquel.

Actualmente, se encuentran en estudio cinco (5) casos sospechosos, dos (2) con nexo epidemiológico y tres (3) por infección respiratoria grave.

Al día de la fecha (20/05), suman un total de 181 los casos que han sido estudiados y descartados en nuestra provincia.

Un total de 1.832 viajeros reportados se encuentran cumpliendo el aislamiento preventivo; se incluyen las personas que regresan a la provincia procedente de zonas consideradas de riesgo. Un total de 7.128 son las personas que han finalizado el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO), habiendo cumplido los 14 días de ASPO desde su regreso de zonas de riesgo.

A espera de anuncios de la Nación sobre nuevas flexibilizaciones

Al respecto Puratich en rueda de prensa sostuvo: “En la provincia hemos ido avanzando en la administración de la cuarentena de una forma responsable , adecuando todos los protocolos a nuestra realidad, vamos a esperar los nuevos anuncios del gobierno nacional. Debemos tener en cuenta que nuestra situación epidemiológica y la de varias provincias que hace más de 14 días que no tienen casos confirmados, es totalmente distinta a las provincias como el Chaco, Córdoba, CABA y Gran Buenos Aires . Estamos a espera de los anuncios, el aislamiento social obligatorio seguramente se va a extender dos semanas más. La sociedad debe saber que no somos una provincia inmune, que tenemos que seguir cuidando nos y no bajar los brazos “.