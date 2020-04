Coronavirus: Los vehículos secuestrados están a disposición de los juzgados federales

Lo confirmó el titular de la cartera de Seguridad de la Provincia en conferencia de prensa.

El ministro de Seguridad, Federico Massoni, explicó hoy que los vehículos secuestrados por no cumplir con las restricciones s e encuentran a disposición del juzgado federal y remarcó que “la cuarentena sigue vigente, y la normativa sigue siendo exactamente la misma que regía antes”.

Consultado por la prensa, Massoni indicó que los vehículos secuestrados están bajo tutela de los juzgados federales, sea de Rawson, Esquel y Comodoro Rivadavia.

“Y hay un secuestro establecido en el decreto 297 que queda a disposición del Ministerio de Seguridad, pero no tenemos vehículos secuestrados bajo ese decreto”, señaló.

En ese orden, Massoni aseguró que “la cantidad de policías en la calle siempre fue la misma”, aunque explicó que “al existir un período ventana en el cual la normativa que regía en Chubut dejo de tener efecto a través de la resolución de la jueza Moreno, los controles no se podían llevar a cabo”.

Sostuvo además que en la actualidad con el DNU 305 “se establece que los permisos dentro de Chubut son los provinciales, pero cuando se deja sin efecto esa normativo en realidad pasan a tener vigencia los permisos nacionales”.

El ministro de Seguridad advirtió que “ayer vimos que en la mayoría de las ciudades la gente se volcó como que no había cuarentena”, y puntualizó que “hoy di las instrucciones y van a estar informando que estamos en cuarentena, la normativa es exactamente la misma que había antes”.

“Apelamos a la responsabilidad individual y social para que vuelvan todos a sus casas. Sólo pueden estar aquellos que están autorizados, estamos en el marco de la cuarentena y las instrucciones siguen siendo las que emitía el gobierno de la provincia”, expresó.

Hotel Deportivo

En otro orden, el funcionario explicó que las instalaciones del Hotel Deportivo de Rawson “se utilizaron como lugar para aquellas personas que tenían que dar cumplimiento a la cuarentena porque no se encontraban en su localidad”. “Recordarán que la gente que vino de Buenos Aires en determinado momento y tenían que ir a otras ciudades, estuvieron 24 horas pero con el fin de hacer la revisión sanitaria. Esta revisión ahora se está haciendo en el límite de la provincia, tanto en la ruta 40 como en la ruta 3”, señaló.

Por último, indicó que en la actualidad en el Hotel Deportico “sólo hay 2 personas que estaban en situación de calle y están alojadas en el marco de la cuarentena obligatoria”.