Corderazo en la Comarca  «Pequeños productores nucleados a la UTT Regional vendieron más de 400 kg de carne y unos 140 animales en pie»

Pequeños productores de Chubut y Rio Negro, llevaron a cabo el 3er y 4to corderazo, en la Comarca Andina está vez con avances en materia de la comercialización, tras asociarse al matadero de El Maitén, lo que les permitió en una de las jornadas vender los animales ya faenados a culata de camión.

Al respecto el referente de la UTT Regional –Unión de Trabajadores de la Tierra- Juan Pablo Acosta, señaló “Hemos logrado un cambio cualitativo en la comercialización, hemos podido avanzar como fuerza de la organización, en lo administrativo pudiendo asociarnos al matadero de El Maitén, trámite que avanzó en diálogo abierto con la intendencia “.

Esto le permitió a los pequeños productores que integran la UTT, hacer la primer venta de cordero faenado a culata de camión, a la altura del Paralelo 42º, en donde en una hora y medio se comercializaron unos 400 Kg. de carne. “Esto indica la demanda de las comunidades que supera quizás lo que nosotros podemos cubrir” indicó; mientras que el jueves en la plaza central de Lago Puelo la venta fue de 140 animales (chivos y corderos) en pie, aunque la idea es seguir avanzando en la comercialización faenada.

Consultado Acosta si este tipo de movidas de comercialización se está pudiendo realizar en la vecina localidad rionegrina de El Bolsón, indicó que por al momento este tipo de ventas solo se está pudiendo realizar en la Comarca Andina del lado de Chubut “Ojala podamos seguir avanzando, en poder hacerlo en El Bolsón. Por eso seguimos insistimos en el apoyo siempre de los gobiernos provinciales tanto de Chubut como Rio Negro. A partir de los corderazos se han abierto algunas instancias de diálogo con INTA y SENASA, pero estamos sin diálogo con los organismos provinciales con sus estructuras ministeriales productivas; no sabemos porque esto pasa, nosotros siempre los invitamos y difundimos el tema, estamos a la espera no sabemos porque no hay respuestas”; a lo que agregó “Estamos en una crisis alimentaria, social y económica, este tipo de propuesta entendemos que son las que hay que desarrollar. Que se acerque a la mesa familiar un producto de calidad de precio popular accesible, que además le sirve al productor porque es todo un dinero que queda en el circuito económico regional”.

Respecto a las leyes vigentes, desde la UUT Regional, entienden que no hace falta modificar o impulsar algún otro tipo de ley que ordene el proceso de comercialización que proponen, insisten que “hace falta la decisión de políticas públicas, de impulsar estos canales de comercialización”.

Proceso de comercialización y fortalecimiento del arraigo rural

Juan Pablo Acosta, aseveró “Nosotros ya tenemos la propuesta del dispositivo provincial hay que instalar el proceso, apuntamos a que se amplíe en los distintos territorio, que cada municipio tenga su sala de faena para que se ordene la sanidad, porque si esto no sucede las faenas se siguen haciendo estén los mataderos o no. Tenemos que avanzar en una propuesta para que el pequeño productor no terminé siempre en manos de grupos concentrados de la comercialización, que compran toda la producción a precios viles… este tipo de cuestión va condicionando el desarraigo rural, estos procesados hay que promoverlos para mejorar la economía de las familias productoras y para que se queden en los lugares donde han vivido siempre”.

Más adelante se dijo que las políticas públicas que reclaman, no son precisamente “los cordelazos”, ya que el objetivo es “abastecer a los mercados de manera sostenida durante todo el transcurso del año nosotros estamos pensando en algo más integral y abarcativo, que no esté restringido a la comarca, estamos pensando en políticas públicas provinciales y si podemos avanzar en lo nacional bienvenido sea”, subrayó Acosta.

La Regional de la Unión de Trabajadores de la Tierra, nuclea unas 250 familias, nueve organizaciones de pequeños productores y unas tres que son productores ovinos y caprinos conformadas por unas 150 familias, que viven en lugares lejanos a la comarca” .

Intendente Sánchez” Nosotros nos involucramos activamente “

El intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez en diálogo con Noticias de la Comarca, en el marco del 3er y 4to corderazo realizado dentro de la jurisdicción municipal , al ser consultado si desde su gestión iban a hacer de nexo con el gobierno provincial y nacional, señaló “ Nosotros nos involucramos activamente en todos los temas que tienen que ver con la población y con los vecinos, este es un tema muy particular …que es acercar justamente a productores de la región y la meseta del Chubut a un sector de consumidores productos frescos y a buen precio, por supuesto que vamos a acompañar, justamente hoy nuestra senadora nacional Nancy Gonzales , vio la noticia y se ofreció a acompañar desde el senado en lo que sea necesario intervenir “ .

Así mismo Sánchez, entiende que “A veces se generan normativa con respecto al transporte, la faena, que parecen ser que hay más trabas que soluciones, muchas veces los pequeños productores nos dicen que toda la normativa vigente a nivel nacional está pensada para favorecer a los grandes productores, nosotros necesitamos que el pequeño producto produzca y venta bien con una normativa clara su producción. Que mejor que el productor y consumidor estén cerca”, afirmó el intendente de Lago Puelo.