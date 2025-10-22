COOPERADORA HOSPITAL DE EL HOYO CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de la Cooperadora del Hospital de El Hoyo, CONVOCA a los señores socios a la Asamblea General Ordinaria Fuera de Termino, a realizarse el día 08 de Noviembre de 2025, a las 19:30hs. (Diecinueve y Treinta horas) en el Hogar de Día (Casa Amarilla – plaza Antiguos Pobladores) de esta localidad, con el objeto de tratar el siguiente:

Orden del día

Elección de dos socios para que conjuntamente con Presidente y Secretario aprueben y firmen el acta de la Asamblea.