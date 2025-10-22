COOPERADORA HOSPITAL DE EL HOYO CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de la Cooperadora del Hospital de El Hoyo, CONVOCA a los señores socios a la Asamblea General Ordinaria Fuera de Termino, a realizarse el día 08 de Noviembre de 2025, a las 19:30hs. (Diecinueve y Treinta horas) en el Hogar de Día (Casa Amarilla – plaza Antiguos Pobladores) de esta localidad, con el objeto de tratar el siguiente:
Orden del día
Elección de dos socios para que conjuntamente con Presidente y Secretario aprueben y firmen el acta de la Asamblea.
Informe de las causas por las cuales se convoca asamblea fuera de termino.
Consideración de la memoria, estados contables y documentación obrante del ejercicio económico 2021/2022; 2022/2023 y 2023/2024
Renovación de autoridades de la comisión directiva
Establecer el valor de la cuota anual del 2026.
Pueden participar de la asamblea, únicamente los socios que estén al día con la cuota anual vigente
Sin más y esperando contar con su presencia, saludamos atentamente.
Dora Mariguan – Secretaria- Gustavo Millafil- Presidente –