CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos, Telefónicos, Turismo, Vivienda, Consumo y Crédito de El Hoyo Ltda. (COSTELHO Ltda.). CONVOCA a los asociados y asociadas a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día Viernes 23 de enero de 2026, a las 19:00 horas, en las instalaciones de la Cooperativa Costelho, calle Los Ciruelos s/nº, con el objeto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Elección de dos socios para que conjuntamente con el Presidente y Secretario aprueben y firmen el Acta de la Asamblea.

3. Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Estado de resultados, Estado de evolución del patrimonio, Notas y Cuadros anexos, Informes de Auditoría y Sindicatura correspondientes al ejercicio nº 37 finalizado el 30/09/2025

4. Informe y consideración de hechos posteriores al cierre del balance.

5. Plan de gestión 2026

La Asamblea se realizará válidamente sea cual fuera el número de asistentes una hora después de la fijada en la presente convocatoria si antes no se hubiese reunido la mitad más uno de los asociados. La documentación sobre los temas a considerar se encontrará disponible en la sede de la Cooperativa (Islas Malvinas y Los Ciruelos-El Hoyo a partir del 8/01/2026.