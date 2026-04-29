CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

La ASOCIACIÓN CIVIL CLUB HANDBALL EL HOYO convoca a los señores asociados a celebrar la asamblea ordinaria 2025, la cual tendrá lugar el día VIERNES 15 DE MAYO del año 2026 a las 18 horas en oficina de Cultura , sita en la esquina de los ciruelos y los guindos, de la localidad de EL HOYO.

El orden del día de la Asamblea será el siguiente: 1º Elección de dos asambleístas para firmar el acta de la asamblea junto con el presidente y el secretario; 2º Lectura y consideración de la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos y el dictamen del órgano de fiscalización del ejercicio 5to. 3º Elección de Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.-

Conforme artículo del Estatuto la Asamblea sesionará con la mitad más uno de los socios a la hora fijada en la convocatoria, media hora mas tarde con el número de socios presentes.

¡¡Esperamos contar con la presencia de todos!!