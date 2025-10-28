CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERALORDINARIA (Fuera de Término) ASOCIACION CIVIL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO PIRQUE

La Asociación Civil Club Social Y Deportivo Pirque, convoca a los señores asociados a celebrar la Asamblea General Ordinaria ”Fuera de Término”, la cual tendrá lugar el día martes 2 de Diciembre del corriente año, a las 16:00 hs, en la sede de la institución sita en calle Los Picaflores n° 134, Gimnasio Municipal de la localidad de Epuyén.

El orden del día de la Asamblea será el siguiente:

1°) Elección de dos asambleístas para firmar el acta junto con el presidente y secretario.

2°) Razones del llamado a asamblea “Fuera de Termino”

3º) Lectura y Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de gastos y recursos, y el dictamen del órgano de fiscalización del ejercicio Decimo.

4º) elección de los miembros de Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.

Conforme al artículo n° 33 del Estatuto la Asamblea sesionará con la mitad más uno de los socios a la hora fijada en la convocatoria, media hora más tarde con el número de socios presentes.

ATTE: La Comisión Directiva