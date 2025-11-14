CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA FUERA DE TERMINO ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS EL HOYO

La Asociación de Bomberos Voluntarios de El Hoyo, convoca a los señores asociados a celebrar la asamblea General Ordinaria Fuera de Término, la cual tendrá lugar el día 29 de Noviembre del año 2025, a las 19.00 horas en la sede de la Institución, sita en calle Avda. San Martin s/n de la localidad de El Hoyo.

El orden del día de la Asamblea será el siguiente:

1°) Elección de dos asambleístas para firmar el Acta de Asamblea junto con el Presidente y el Secretario.

2°) Explicación de las causas por las que se convoca a Asamblea General Ordinaria Fuera de Termino.

3°) Lectura y consideración de la memoria, balances generales y estado de resultados contables correspondientes a los Ejercicios N° 19 Iniciado el 01 de Julio de 2020 y finalizado el 30 de Junio de 2021 y N° 20 Iniciado el 01 de Julio de 2021 y finalizado el 30 de Junio de 2022 y N° 21 Iniciado el 01 de Julio de 2022 y finalizado el 30 de Junio de 2023.

4°) Lectura del Informe de Comisión Revisora de Cuentas

5°) Aumento cuota social, se propone como valor mensual la suma de $1500 (mil quinientos pesos) y para el pago anual, abonando cada año hasta el último día hábil de febrero, la suma de $12.000 (doce mil pesos).-

6°) Elección de los miembros titulares de Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.

Conforme el Artículo N° 68 del Estatuto, la Asamblea sesionará con la mitad mas uno de los socios a la hoja fijada en la convocatoria y media hora más tarde con el número de Socios presentes.