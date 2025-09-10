CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA FUERA DE TERMINO- Asoc.Coop.del Hospital Rural de Lago Puelo

La ASOCIACION COOPERADORA DEL HOSPITAL RURAL DE LAGOPUELO convoca a los señores asociados a celebrar la asamblea ordinaria fuera de término, la cual tendrá Iugar el día 26 de Septiembre a las 17,00 horas en la sede de la Biblioteca Popular de Lago Puelo, sita en Avda. Los Notros y Las Margaritas de la localidad de Lago Puelo. El orden del día de la Asamblea será el siguiente: 1º Elección de dos asambleístas para firmar el acta de la asamblea junto con la presidente y la secretaria, 2• Razones por la que se convoca a Asamblea General Ordinaria fuera de término, 3• Lectura y cánsideración de la memoria, balance general ejercicio 13 (Año 2024), inventario, cuenta de gastos y recursos y e( dictamen del órgano de fiscalización del ejercicio, 4• Elección de Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. Conforme el artículo 31 del Estatuto la Asamblea

sesionará con la mitad más uno de los socios a la hora fijada en la convocatoria, media hora más tarde, con el número de socios presentes.