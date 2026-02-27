CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA FUERA DE TERMINO

ASOCIACIÓN PADRES Y AMIGOS DEL DISCAPACITADO DEL NOROESTE DE CHUBUT convoca a los Sres Socios a la Asamblea General Ordinaria fuera de término el día 28 de Marzo de 2026 a las 10 hs en la Fábrica de Alfajores Epuyen, taller productivo de APAD

Orden del Dia:

-Elección de dos socios para firmar el acta junto a la presidenta y secretaria.

-Motivos de la asamblea fuera de término

-Consideración para aprobación del memoria año 2024/2025. -Consideración para aprobación Ejercicio contable N° 22 año 2024/2025.

-Lectura de informe del revisor de cuentas.

Conforme con artículo 15 del título IV, la Asamblea sesionará con la mitad más uno de los socios a la hora fijada en la convocatoria y media hora más tarde de dicha convocatoria con el número de socios presentes.

Patricia Castellanos Presidenta

Silvina Yapur Secretaria