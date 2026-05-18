CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA-Asociación Cooperadora del Hospital de Lago Puelo

LA ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL HOSPITAL RURSL DE LAGO PUELO convoca a los señores asociados a celebrar la asamblea ordinaria, la cual tendrá lugar el día 05 de Junio a las 17.00 horas en la sede de la BIBLIOTECA POPULAR de LAGO PUELO, sita en Avda. Los Notros y Las Margaritas de la localidad de Lago Puelo.El orden del día de la Asamblea será el siguiente:

-1* Elección de dos asambleístas para firmar el acta de la asamblea junto con la presidente y la secretaria. -2* Lectura y consideración de la memoria, balance general ejercicio 14 (Año 2025), inventario, cuenta de gastos y recursos y el dictamen del órgano de fiscalización del ejercicio.

-3*Elección de Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. Conforme el artículo 31 del Estatuto la Asamblea sesionará con la mitad más uno de los socios a la hora fijada en la convocatoria, media hora más tarde, con el número de socios presentes.