CONVOCATORIA A ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA-EpuCoop



El consejo de Administración de EpuCoop, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 20.337 Ley de Cooperativas y el Estatuto Social, CONVOCA a los/as señores/as asociados/as a la Asamblea Anual Ordinaria a realizarse el día sábado 20 de septiembre de 2025 a las 9:00 hs, en el Auditorio de Cultura, con domicilio Av. Los Halcones s/n de la localidad de Epuyen con el objeto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1- Elección de dos (2) asociados/as, para que conjuntamente con el Presidente y Secretaria, acuerden y firmen el Acta de la Asamblea Anual Ordinaria.

2- Consideración de la Memoria, Balance General, Estados Contables, Informe de Auditoria y de Sindicatura, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 34 cerrado el 30 de abril 2025.

3- Situación económica-financiera de la Cooperativa.

4- Designación de dos (2) socios/as para constituir la Comisión Escrutadora.

5- Elecciones de cuatro (4) Consejeros Titulares; por finalización de mandato.

6- Elección de un (1) Consejero Titular por renuncia al cargo.

7- Elección de un (1) Consejero Suplente por finalización de mandato.

8- Elección de un (1) Sindico Suplente por renuncia al cargo.

Se recomienda a los/las socios/as tener en cuenta los siguientes artículos:

-Del Estatuto Social de nuestra Cooperativa:

• Artículo 32: “La asamblea se realizarán válidamente, sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiesen reunidos la mitad más uno de los asociados”.

• Artículo 34: “Tendrán voz y voto los asociados que hayan integrados las cuotas sociales suscriptas, o en su caso estén al día en el pago de las mismas”.

-De la Ley 20.337 Ley de Cooperativas:



• Artículo 61: “Las decisiones de la Asamblea conformes con la Ley el Estatuto y el Reglamento, son OBLIGATORIAS para todos los Asociados, salvo lo dispuesto en el Artículo anterior”.

• Artículo 62: “Toda Resolución de la Asamblea que se sea violatoria de la Ley, el Estatuto o el Reglamento, puede ser impugnada de nulidad por Consejeros, Síndicos, Autoridad de Aplicación, Órgano local competente y Asociados ausentes o que no votaron favorablemente.”



Los documentos a ser considerados por la asamblea se encuentran a disposición de los/las señores/as asociados/as en la sede de Epucoop Limitada, en el horario de 08:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.

Esperando contar con su presencia, les saludamos atentamente.



