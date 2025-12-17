Convenio de colaboración entre la UNRN y la Escuela Nº 103 de Mallín Ahogado

Con el objetivo de participar de manera conjunta en proyectos y experiencias vinculadas al campo educativo, tecnológico y social que pueden incluir pasantías, prácticas profesionales y prácticas de trabajo social, se firmó un convenio de colaboración entre la Sede Andina de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), el Consejo Escolar Andina Sur El Bolsón y la escuela N° 103 “Costa del Río Azul” de Mallín Ahogado.

La iniciativa involucra tanto a estudiantes y docentes de la escuela, como a estudiantes y docentes de la Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica y Licenciatura en Agroecología, carreras que la UNRN dicta en El Bolsón. Las actividades conjuntas estarán relacionadas con educación ambiental, ecología de bosques, producción agroecológica, tratamiento de residuos y compostaje, forestación y reforestación, actividades de restauración post-incendios, entre otras. Además, la UNRN brindará asesoramiento y colaboración en el diseño y manejo de un bosque comestible en el predio de la escuela.

El convenio fue firmado por la coordinadora del Consejo Escolar Andina Sur El Bolsón, Romina Gómez Marinero, por la directora de la escuela N° 103, Carmen Pignon, y por el vicerrector de la Sede Andina de la UNRN, Diego Aguiar.

Al respecto, el Dr. Diego Aguiar expresó que “es una alegría inmensa poder concretar la firma de este convenio con una escuela de tantos años como la 103 de Mallín Ahogado que, con su perfil rural y agroecológico, se complementa perfectamente con las dos carreras de grado, un posgrado y una unidad de investigación en esa área que tenemos en la localización de El Bolsón. La escuela es referente en la región en la producción, el cuidado del medioambiente y la educación ambiental, con una comunidad muy comprometida de padres y con un rol solidario que se corresponde con los valores de nuestra universidad. Por lo tanto, este seguramente es el inicio de una asociación que traerá grandes beneficios para los proyectos conjuntos de ambas instituciones”