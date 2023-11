Contundente apoyo de gremios de Chubut a las gestiones de Torres ante el Gobierno Nacional

Los gremios ATE, SITRAED, UPCN y SISAP manifestaron su acompañamiento a las gestiones del Gobernador electo de Chubut, Ignacio «Nacho» Torres, ante el Gobierno Nacional por la pérdida de coparticipación provincial «que pone en riesgo a las arcas provinciales y, por ende, a los salarios de los trabajadores y al correcto funcionamiento del Estado». a su vez, Torres fue contundente al expresar que «gobernar no es mendigar, sino defender con fuerza los recursos de las provincias».



Apoyo sindical



A través de un comunicado, los secretarios Generales de ATE, Guillermo Quiroga; de SITRAED, Guillermo Spina; de UPCN, Christian Salazar; y de SISAP, Carlos Sepúlveda, brindaron su «expreso apoyo a las gestiones que ante el Gobierno Nacional se encuentra efectuando Ignacio Torres, ante la disminución de los montos de la coparticipación, lo cual pone en peligro el pago de los salarios de los trabajadores».



Por su parte, Torres consideró que el presidente Alberto Fernández «debería compensar por medio de un DNU a las provincias por los fondos que perdieron en la decisión llevada a cabo en medio del contexto electoral», atribuyendo dicho impacto a los cambios introducidos en el Impuesto a las Ganancias de la Cuarta Categoría y el programa «Compre sin IVA».



Además, los sindicatos respaldaron la solicitud de Torres para que el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, establecido por el decreto 286/95, «se prorrogue su plazo de duración hasta el 27 de febrero de 2050», lo cual consideraron una «política económica vital y urgente para la estabilidad financiera de las arcas de nuestra Provincia».



Finalmente, los gremios, en sintonía con Torres, exigieron que las soluciones sean de «inmediata implementación» porque es «vital para salvaguardar las finanzas provinciales».



«Se pierden derechos y recursos»



«Cuando los gobiernos provinciales son sumisos y «aplaudidores» de los gobiernos nacionales, se pierden derechos y recursos que durante mucho tiempo hemos ido perdiendo. De cada 100 que Chubut aporta, recibe apenas 40, y esta es tan solo una de las tantas batallas que tenemos que dar para recuperar lo que el Gobierno Nacional le arrebató a una provincia que viene aportando muchísimo hace más de cien años».



«Gobernar no es mendigar, sino defender los recursos»



Asimismo, Torres aseguró que «mi prioridad siempre será cuidar el trabajo de los chubutenses; gobernar no es mendigar, es defender con fuerza los recursos de las provincias».



Por otra parte, Torres planteará, en conjunto con sus pares, «una agenda regional que corrija las asimetrías históricas, lo cual haremos mancomunadamente con nuestros pares patagónicos a través de un manifiesto que elevaremos al próximo Gobierno Nacional», según expresó, agregando que «queremos grabar a fuego que esta agenda federal se sostenga, independientemente de los gobiernos de turno a nivel nacional».