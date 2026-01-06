Continúan los trabajos de relevamiento y asistencia en Puerto Patriada

Durante la jornada de hoy, el gobernador Ignacio Torres, junto al intendente de El Hoyo César Salamín y funcionarios del gabinete provincial, recorrieron las viviendas afectadas por el incendio que inició en la tarde de ayer. Durante la jornada de hoy, el gobernador Ignacio Torres, junto al intendente de El Hoyo César Salamín y funcionarios del gabinete provincial, recorrieron las viviendas afectadas por el incendio que inició en la tarde de ayer.

En este marco se hicieron relevamientos de las casas alcanzadas por el fuego y de las necesidades de esas familias y las que sufrieron distintas situaciones durante la emergencia.

En este contexto se acercaron médicos veterinarios al paraje Puerto Patriada, donde realizaron atención gratuita a pequeños y grandes animales.

Además, El SUM del Paraje fue destinado como punto de conexión con un grupo electrógeno a disposición. También la posibilidad de retirar bidones de agua.

Asimismo se les entregó alimento balanceado y fardos y se puso a disposición combustible para los grupos electrógenos, agua y bolsones de comida.

Además se dejaron a disposición bidones de agua potable en el predio de la junta vecinal de Rincón de Lobos.

Durante la jornada de mañana se continuarán con estas asistencias y se informarán por los canales oficiales de la municipalidad de El Hoyo.

Para mayor información comunicarse al +54 9 2944 413227