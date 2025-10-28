Continua la campaña de prevencion de incendios forestales en El Hoyo

En el marco del trabajo permanente de prevención que realizan las brigadas oficiales de la comarca, los estudiantes de 5° año de las escuelas N° 81 y N° 223 de El Hoyo pudieron disfrutar de la campaña educativa anual.

Esta actividad tiene como objetivo brindar elementos para preservar el entorno natural, prevenir focos en zona de interface y fortalecer los conocimientos sobre las medidas preventivas ante los incendios forestales entendiendo a los niños como ciudadanos fundamentales en la concientización.

“Este espacio es importante nutrirlo desde la institucionalidad, la formalidad y el aprendizaje constante. Siempre con el propósito de enviar un mensaje de prevención claro y unificado, que permita a los chicos y chicas de la comarca conocer algunos conceptos y relacionarse mejor con el entorno en el que vivimos”, expresó Fernanda Rezzano, responsable de Comunicación y educación del SPLIF El Bolsón.

El encuentro fue coordinado por la Mesa de Prevención de Incendios del Paralelo 42, la Brigada Provincial de Chubut, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, Protección Civil, Bomberos Voluntarios, protección civil de El Hoyo y el Instituto de Formación Docente Continua.