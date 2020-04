Conocido periodista de Cholila fue demorado e imputado junto a otros dos hombres por evadir controles policiales e incumplir la cuarentena

Conocido comunicador de un medio de comunicación digital D.L.F. de 37 años ( Cholila Online) en compañía de otros dos hombres, realizó la noche del lunes madrugada del martes, pasada la media noche, un desaprensivo rail por la Comarca a bordo de una camioneta de su propiedad una Amarok dominio AD 586 LQ, pasando por arriba los retenes de control policial dispuestos entre las localidades de Cholila, Epuyén y el limite interprovincial del Paralelo 42º. Alrededor de las 01:340 horas del martes los tres sujetos fueron interceptados, demorados e imputados por incumplir con la cuarentena y resistencia a la autoridad.

Dada la conducta desaprensiva del conductor y desarrollo de los hechos con maniobras peligrosas y evasión de retenes policiales, se hizo presente en la localidad de El Hoyo, supervisando las actuaciones policiales el jefe de la unidad regional Esquel Víctor Acosta.

Alrededor de las 23 horas, el hombre al volante de la camioneta Amarok ( DLF), esquiva el primer retén policial dispuesto sobre Ruta Provincial 70, a la altura de Km 20 en Paraje Villa el Blanco. Allí elude a gran velocidad y con las luces apagadas los conos dispuestos sobre la cinta asfáltica , dirigiéndose en dirección sur-norte , siguiendo su alocada carrera en dirección a el Bolsón, al llegar a la altura del control interprovincial sobre Ruta Nacional 40 DEL Paralelo 42º. Pasa raudamente cruzando a territorio rionegrino.

Minutos más tarde, regresa hacia Chubut pasando por arriba la barricada policial, rompiendo varios de los conos, viéndose el personal policial apostado en el control impedido de detenerlo por la gran velocidad que llevaba.

Montado un operativo cerrojo alertando a las demás dependencias policiales de la zona, se dispuso un móvil sobre Ruta nacional 40 a la altura de puente Salamín. El desaprensivo conductor , al llegar al ejido de El Hoyo, ingreso al casco urbano tomando callejones internos, desplazándose alrededor de las 01:30 sobre callejón Los Inmigrantes retomando la ruta en dirección a Cholila, a esa altura también esquivó retén policial, iniciándose una persecución con dos móviles policiales, ante dicho escenario el hombre al volante en fuga, detuvo su marcha.

Iniciándose allí las actuaciones por infracción a los artículos del código penal Nº 205 y 239, dándose debida intervención a la justicia penal y federal, esta última no ordenó el secuestro del rodado, el mismo finalmente se hizo efectivo por infracción el art. 4 del DNU 297, a disposición del ministerio en seguridad.

Los tres sujetos a bordo de la camioneta fueron identificados y tras labrarse las actuaciones correspondientes, previo examen médico, fueron llevados y notificados del delito de resistencia a la autoridad previsto por el artículo 239 del código penal, a sus respectivos domicilios enclavados en la localidad de Cholila, en donde deberán cumplir la cuarentena.

Colaboraron en el procedimiento comisaria Epuyén, Cholila y división de drogas e investigación y criminalística de la Comarca.

Víctor Acosta: “ Es un hecho grave, se puso en riesgo la vida de personal policial”

Fue el propio jefe de Unidad Regional Esquel, Víctor Acosta, informó que el periodista al momento de ser demorado, no pudo justificar el motivos de su circulación, y tampoco llevaba consigo permiso alguno que lo habilite para ningún fin laboral ni particular ; a lo que agregó “ Hay dos situaciones que hay que tener en cuenta en primer lugar la forma temeraria en la que se manejó , puso en riesgo al personal policial; la otra es la falta de compromiso que ha tenido la justicia en actuar en esta situación, que se ponen a discutir sobre jurisdicciones y competencia y no observan de que estuvo en riesgo el personal policial, evadiendo cuatro retenes ida y vuelta” .

Acosta, además indicó “Me traslade de forma inmediata a la Comarca, por considerar que es un hecho grave, porque es mi obligación apoyar al personal. La jefatura policial del Chubut y el Ministro de Seguridad tomaron conocimiento del hecho en forma directa y tiempo real”.