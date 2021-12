Confirmaron el desalojo de la «Lof Quemquemtreu»

Finalmente, tras el cuarto intermedio de la audiencia de impugnación, los fiscales Betiana Cendón y Francisco Arrien, el querellante Ernesto Saavedra y la defensora Andrea Reile expresaron ante el juez Gregor Joos que no se logró arribar a un acuerdo como salida alternativa al desalojo ordenado. El magistrado confirmó la resolución del juez de garantías Ricardo Calcagno, que ordenaba el desalojo voluntario o en su defecto, forzoso.

La instancia de dialogo abierta durante los días que duro el cuarto intermedio, incluyó tres reuniones virtuales via zoom, en la que bien se plasmó una fuerte convicción de diálogo, el mismo terminó truncándose y el juez Joos confirmó la resolución del juez Calcagno al entender que en los casos de usurpación es indistinto si existen títulos o no, basta con acreditar la posesión real y efectiva de quien la gozaba y señaló que “No hay dudas de que Rocco venía ejerciendo la posesión del predio en conflicto. Puede ser tenencia o posesión, no importa. Rocco la tenía hasta septiembre”.

La orden de desalojo objetada por la defensa, alcanza a cuatro personas de Juan Cruz Baeza, Lautaro Cárdenas Despo, Alejandro Morales Godoy y Mauro Vargas, integrantes de la Lof Quemquemtreu, imputados en causa por el delito de usurpación del predio en conflicto, ubicado en Cuesta del Ternero, en la Ruta Provincial 6, a 20 kilómetros del cruce con la 40, en un sitio denominado Tapera de Los Álamos, entre El Bolsón y Bariloche.

La defensora Andrea Reile dejó asentada la reserva de caso federal, para continuar apelando la resolución adoptada.