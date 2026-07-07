Confirman condena por amenazas en Cholila tras rechazar los planteos de la defensa

La Fiscalía logró que se ratifique la pena de diez meses de prisión condicional para un hombre que amenazó de muerte a otro en el año 2023. La Cámara Penal de Esquel rechazó los planteos presentados por la defensa y confirmó la sentencia condenatoria contra Jeremías Jerusalén Roberts, quien había sido declarado culpable por el delito de amenazas.

El hecho investigado ocurrió la noche del 7 de junio de 2023 en la localidad de Cholila. Según la acusación, Roberts descendió de una camioneta, pateó el vehículo del denunciante, y le gritó textualmente: “Te voy a cagar a tiros”.

Debate en el tribunal

El defensor había pedido la absolución alegando que la condena se basaba de forma exclusiva en la palabra de la víctima y criticó la falta de pericias técnicas en el caso.

Esta postura dividió los criterios de los jueces de la Cámara Penal durante la revisión:

Por la absolución: La minoría votó a favor del imputado aplicando el principio in dubio pro reo (beneficio de la duda). Sostuvo que, si bien los testigos confirmaron que existió una fuerte discusión, ninguno de ellos llegó a escuchar la frase amenazante ni vio la patada al auto.

Por la confirmación: la mayoría inclinó la balanza a favor de la Fiscalía. Argumentó que el relato del denunciante fue persistente, detallado y coherente. El hecho de que tanto los testigos como el propio imputado reconocieran el violento contexto del encuentro le otorga plena validez y credibilidad al testimonio de la víctima.