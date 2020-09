Concejo de Lago Puelo retomó la actividad legislativa presencial con una nutrida agenda de temas

El Concejo Deliberante de Lago Puelo, retomó el pasado lunes(7) las sesiones legislativas presenciales, tras la suspensión de las actividades por 14 días por prevención sanitaria. En ese marco se dio tratamiento a un nutrido orden del día; con el recupero de puesta en valor de muchos pobladores que hace muchos años esperaban regularizar su tierra y obtener sus títulos.

En ese marco el viceintendnete de Lago Puelo, hizo un reconocimiento al trabajo que viene desarrollando la comisión de tierras, presidida por Sam Gangemi y Luciano Gambino como vicepresidente. “Están trabajando muy bien y devolviendo derechos a vecinos que durante muchísimos años el Estado había estado ausente en esto” dijo Alejandro Marques.Aunque por otra parte se encargó de subrayar que en otras comisiones legislativas, “no sucede lo mismo “, ya que se acuerdan proyectos sobre consensos y a último momento a la hora de dar tratamiento y votar “los concejales del bloque de crecer cambian sus posiciones. Lamentablemente esto dificulta operativizar un montón de herramientas para que la comunidad se desarrolle, no es un gobierno o un funcionario en particular…”insistió el funcionario municipal.A esto agregó “Está pasando algo muy similar como pasa en nación, se desconocen los trabajos previos, el trabajo de labor parlamentaria, los acuerdos sobre las formas de cómo llevar adelante la sesión en el marco de la pandemia, tratando de no irritar a la sociedad que bastante tenemos todos con la situación de esta pandemia, con limitaciones de ver a nuestros seres queridos, la restricciones de circulación si además le sumamos el egoísmo de estructuras partidarias no es bueno para la comunidad”.En su crítica a la oposición Marques subrayó que no se interpreta el rol de la oposición que tiene que ser de marcar las faltas pero también tiene que ser de hacer propuestas alternativas.