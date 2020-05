Concejales de Lago Puelo : “Se quiere impedir que la gente se exprese y hasta que los concejales trabajen “

Así lo expresaron tres concejales de Lago Puelo, después de haber tenido que retirarse este lunes de la movilización de trabajadores en reclamo de la flexibilización por la circulación en el Paralelo 42º.

En ese marco Cristina Jara, Norma Zurita y Luciano Gambino, advirtieron al igual que Fredy Sepulveda, referente de los trabajadores cuentapropistas de la localidad, que a la altura del retén policial de Chubut, se los intimo a retirarse del lugar por incumplimiento de la cuarentena, y se adujo la posibilidad de elaborar un acta de infracción al artículo Nº 205 del código penal.

Al respecto Zurita dijo ” Nada más errado el pensar que los concejales deberíamos estar en el concejo ,que es nuestro lugar de trabajo, porque los concejales justamente tienen que estar donde está la gente. De todas manera no había razón para que nos digan que nos iban a secuestrar los autos, realmente me parece que esta todo fuera de lugar, por el primer DNU plantea que los funcionarios electos pueden ir y venir para saber a en qué condiciones esta la gente, esto es lo que sorprende… porque intentan desligar a los funcionarios público de la gente para buscar una solución “

Luciano Gambino por su parte llevó la situación a un plano relacionado con las distintas interpretación que se dan en época de cuarentena al sostener “ en esta situación de la pandemia hay muchas situaciones que son nuevas y se interpretan algunas cuestiones desde el lugar de donde se trabaja; nosotros tenemos muy claro que el decreto nacional nos exceptúa de la cuarentena. Desde el primer momento en que los trabajadores se han movilizado estuvimos siempre con ellos, charlando con los referentes de Lago Puelo sabiendo que cualquier manifestación siempre iba a ser pacifica respetando las cuestiones que hacen a la seguridad y protocolos”.

Al tiempo que remarcó que los “ ministerios tienen la facultad para generar la excepción en la comarca , uno de los últimos decretos habla que en conglomerado menor a 500 mil personas pueden generarse estos protocolos , nosotros estamos en esa situación no contamos con casos en la comarca”.

La concejal radical del bloque Juntos por el Cambio, Cristina Jara, insistió en que el Poder Ejecutivo Provincial incumple las normas, al afirmar que “Un poder ejecutivo no tiene la facultad de crear leyes, ellos no tienen la capacidad para generar una categoría penal en una legislación” .

A lo que añadió que en cambio los vecinos de la Comarca” si tienen el derecho a expresarse y reclamar, al igual que en Trelew, Rawson y Comodoro Rivadavia, allí lo han hecho “.

Jara además sostuvo “En la comarca no se está pidiendo una excepcionalidad, estamos pidiendo que se tenga la capacidad y amplitud de criterio como para entender que esto no fue un pedido de los trabajadores de El Bolsón como dijeron los ministro de la provincia del Chubut, eso es bastante lejos de lo que están diciendo, es un pedido de los vecinos de la comarca”.

Más adelante la edil radical, apuntó a que gran parte de las medidas del gobierno provincial “tienen un fin político para que la gente no proteste no diga nada la pandemia les vino como anillo al dedo… no pueden gobernar, no tienen el dinero porque se robaron todo, ahora lo único que les queda es la minería y nos la van a querer imponer “, aseveró Cristina Jara.