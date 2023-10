Concejales de Lago Puelo aumentaron las tasas municipales y estalló la polémica

Por mayoría, el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza tributaria que establece el valor del módulo en coincidencia con el valor de la nafta súper. La oposición dice que se trata de “un impuestazo a espaldas del pueblo”.

A criterio del vice intendente de Lago Puelo, Alejandro Marqués, “se trata de un nuevo esquema que establece un importe fijo, que a la fecha es de $39 por cada unidad fiscal, atado a un valor que no se deprecie permanentemente”.

Sumó que “en ocho años, el fuerte incremento que hubo en todos los bienes y servicios – y en cada uno de los indicadores de inflación, dólar, etc.-, si tuviéramos que hacer una actualización del módulo hoy tendría que estar entre 80 y 120 pesos. Esto no es un impuestazo, sino una mínima actualización para poder garantizar aquellos servicios que el estado municipal está obligado a prestar”.

Enseguida graficó que “un lote de 700 metros cuadrados va a pagar $7.200 por año o una hectárea costará $16.000”.

No obstante, reconoció “ajustes importantes en algunas tasas, como la recolección domiciliaria de residuos, que tienen que ver con los costos del combustible: hoy llenar el tanque de un camión son $70.000, además hay que sumar los sueldos de los empleados, repuestos y arreglos varios. Costaba entre 600 y 700 pesos anuales y ahora subirá a mil pesos mensuales”.

En resumen, explicó que “una familia promedio, incluyendo su vivienda y por todo concepto (alumbrado, agua, seguridad), pagará $5.000 por mes”.

Remarcó que “no se llegan a cubrir los costos operativos” y que “algunos ítems seguirán subsidiados a través de la coparticipación”.

De igual forma, Marqués rechazó las críticas de la oposición en relación a “un aumento del 900% en la nueva tributaria”. Según graficó “estará en el orden del 100%, que se corresponde con la actualización de la unidad fiscal. Obviamente, en algunos casos las tasas subirán un poco más en función de la pérdida que hubo por la inflación y que, más allá de la voluntad del Poder Ejecutivo, no ha habido un acompañamiento de los concejales de todos los bloques”.

“En todas las reuniones con las juntas vecinales, surge la necesidad de que hay que cobrar lo que cada servicio vale. Esto es lo que intentamos hacer, además de facilitar las cosas a la nueva gestión que habrá a partir del 10 de diciembre y que viene con el impulso de resolver los problemas”, argumentó.

En respuesta a que “dejan acomodados sueldos exorbitantes para los funcionarios municipales que llegan”, el vice intendente contrapuso que “es absolutamente falso, ya que nunca hubo voluntad en ese sentido. Hoy los salarios de la planta política están por mitad de tabla. Con esta propuesta que establece la Carta Orgánica, el sueldo del próximo intendente llegaría a los $450.000, un reconocimiento mínimo a su función, mientras que a la fecha está por debajo de los $300.000”.

“Después de todas las catástrofes que vivimos, me parece que hay que poner un norte que nos permita reconstruir rápidamente la localidad, que tiene un montón de déficits. Hay una recaudación muy buena, hemos logrado aumentar muchísimo los porcentajes de contribuyentes, pero al estar tan subvaluados los valores, no satisfacen las necesidades para las prestaciones de servicios que tiene que brindar la comuna”, argumentó.

“Si la Cámara de Comercio o algún vecino encuentran otra manera de solucionar esto, que vengan y lo propongan. Cada prestación tiene un costo y alguien lo tiene que pagar, que nos digan la manera de hacerlo y los escuchamos”, concluyó.

Impuestazo

Por su lado, sectores de oposición tildaron la suba como “un impuestazo”, ya que “aumentaron de la noche a la mañana un 900% las tasas municipales sin que pase a comisión y sin consultar a nadie”, al tiempo que señalaron que “vivimos en un pueblo cagado de hambre y con comerciantes fundidos. Estos parásitos del Estado hacen lo que quieren”.

Por otra parte, la Cámara de Comercio llamó a reunión para la tarde del martes “con el objetivo de analizar la ordenanza tributaria y el presupuesto aprobados por el Concejo Deliberante y evaluar medidas a tomar”.

Para la concejal Cristina Jara (Juntos por el Cambio), se trata de “tarifazo y aumento de sueldos a espaldas del pueblo, donde pretenden convertir tasas retributivas para que se ajusten a un commoditie internacional que es ilegal”.

Desde su óptica, “ante una situación bélica que involucre a los países productores de petróleo, Lago Puelo quedaría sujeto a un aumento desmedido de tasas municipales”.

Agregó que “la maniobra es clara y tiene que ver con la cifra escandalosa de $2.769.400.000 que proponen en el presupuesto municipal. Ello requiere que cada vez menos contribuyentes hagan un esfuerzo aún mayor para pagar un concepto que se usó en la campaña: la reconstrucción es a costa de la sangre de nuestro pueblo”.

A su criterio, “es la antesala de una recaudación menor y una lluvia de recursos de amparo por el uso de un concepto equivocado para recaudar en un pueblo que ha sufrido el abandono y el abuso de los recursos municipales. Es la antesala de la persecución a los morosos y opositores”, concluyó.