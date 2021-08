Concejales de la oposición denunciaron al intendente y al vice

En rueda de prensa, concejales de la oposición de Lago Puelo, confirmaron que el pasado viernes denunciaron al intendente y al vice intendente por entender que incumplen como funcionarios públicos al no poner en funciones el tribunal de control de fondos para la catástrofe ígnea.

La denuncia fue radicada en la oficina fiscal de El Hoyo, por los ediles del bloque de Chubut al Frente(Crecer), Andrea Lozada, Rocio Zucarelli y Luciano Gambino; y por Cristina Jara de Juntos por el Cambio (UCR) .

La ordenanza en cuestión, se encuentra aprobada y contempla la puesta en funcionamiento de un tribunal de control de fondos nacionales y provinciales, recibidos por el Ejecutivo Municipal en el marco de la catástrofe ígnea, para ello se designó tres profesionales (dos contadores y un abogado), y deja abierta la posibilidad de incorporar un profesional del rubro de la construcción.

Zucarelli al confirmar la denuncia sostuvo “No nos queda otra opción que recurrir a la justicia, porque todos los trámites administrativos los agotamos, y realmente es una cuestión de responsabilidad que tenemos con la gente que representamos” .

Por su parte la radical Cristina Jara, indicó que tras agotar todas las vías de comunicación con el Ejecutivo, decidieron dicha presentación judicial “para tratar de establecer una vía más de comunicación”, al tiempo que insistió que al día de hoy no han tenido acceso a la lista completa de damnificados por el incendio. Además, la edil basada en rumores puso en duda que los beneficiados de algunos módulos habitacionales de emergencia y otras ayudas sean realmente damnificados por el incendio.

Jara además dijo “hasta aquí se han visto muchos anuncios, muchas gacetillas, pero en terreno vemos que no hay respuestas. Esta denuncia responde a la preocupación de los vecinos fundamentalmente”.

La radical insistió en que no cuentan con el acceso a la información sobre la ejecución de los fondos recibidos para atender la catástrofe, y fue critica con las publicaciones en el boletín oficial asegurando que no están completas.