Concejales de El Hoyo rechazaron pedido de Declaración de Emergencia Económica-Financiera

La mañana de hoy , en sesión especial el HCD El Hoyo, rechazó pedido de declaración de emergencia y financiera municipal solicitada por el Ejecutivo, a través de la presentación de un proyecto de ordenanza.

Dicho proyecto fue rechazado, con los votos negativos de los concejales, Cesar Salamín, Gretel Arce, Fanny Ávalos, y Gisel Cortés; en tanto a la hora de expresar su voto, Gustavo Flak lo hizo de forma positiva y Edgar Sandoval optó por abstenerse.

Durante la sesión, el edil Sandoval planteó la posibilidad de pasar la propuesta a comisión, entendiendo que faltaba información del estado económico financiero actualizada al día de la fecha para analizar dicho proyecto, moción que no prosperó.

En este marco, Gustavo Flak votó de forma positiva, mientras que los concejales, Cesar Salamín, Gretel Arce, Fanny Ávalos, y Gisel Cortés, votaron por la negativa, destacando que la decisión fue tomada por no poder conocer la situación financiera real del municipio. Por último, el edil Edgar Sandoval se abstuvo, aludiendo que faltaba información para definir su voto.



La voz de la oposición al proyecto, fue expresada en gran parte del tiempo que duró la sesión por la concejal Cortes, quien se encargó de hacer un recontó de acontecimientos y advertencias que aseguro haber hecho al ejecutivo allá por el mes de febrero entorno a la situación que se avizoraba para el mes de agosto en las finanzas municipales y el pago de salarios; además de hacer hincapié en la falta de información actualizada a la fecha “ completa, íntegra y armónica sobre la situación económica-financiera “ , subrayó la edil del bloque Chubut al Frente.Respecto a la postura opositora que hizo mención a la falta de información actualizada el concejal Flak remarcó que “El ejecutivo tiene carpetas de rendición de cuentas entregadas al mes de junio, creo que no estamos tan lejos de poder ver y analizar los números, yo creo que más de una vez nos juntamos y tuvimos los cuadros de lo que el municipio estaba pasando en relación a la deuda y los pocos ingresos. Hasta hace un mes atrás sabíamos cómo estaba la cosa, yo creo que eso mucho no cambio “.Por otra parte Gustavo Flak( Frente de Todos), al defender el proyecto ejecutivo dijo “ yo creo que en realidad no estamos midiendo el contexto en que vivimos, parece que estamos viviendo con otra película. En primer lugar creo -Presidente – que tenemos que ser responsables a la hora de manifestar…Yo creo que este es un gobierno elegido por la comunidad por las políticas públicas que en su momento le ofreció al pueblo, y eso tenía que ver con un estado presente, y para eso hay que asignarle recursos …yo creo que no hubo irresponsabilidad, lo que hubo es una proyección de ingresos por coparticipación y se detectó una deuda muy grandes de impuestos y se pensó que se podía llegar durante todo el año a cobrar y que eso iba equilibrar esa erogación, pero en ese sentido a partir de marzo cambio absolutamente todo …” aseveró Flak haciendo referencia a la crisis vivida a raíz de la pandemia por Covid 19.Así mismo el edil se encargó de aclarar que el aumento en la partida presupuestaria planteado por el ejecutivo está relacionada con gestiones de fondos ATN, que permitan afrontar la situación económica financiera, al tiempo que recordó que el ejecutivo está gobernando con un presupuesto reconducido del año 2018.“Si esto es una herramienta que le podemos brindar al ejecutivo para que de alguna manera los trabajadores tengan garantizado su salario ¿no veo porque no lo podemos acompañar?”, dijo el edil, en su intento de defender y convencer a sus pares sobre la importancia que revestía el hecho de aprobar la emergencia económica financiera municipal, la cual finalmente fue rechazada por cuatro votos, uno del bloque Chubut al Frente(Cortes), uno de Juntos por el Cambio(Arce) y dos del Frente de Todos(Salamín y Ávalos).