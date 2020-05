Concejales de El Bolsón intiman al gobierno del Chubut a respetar ley de creación “Micro Región Comarca Andina del Paralelo 42º”

Concejales de El Bolsón, aprobaron por unanimidad documento mediante el cual se resuelve exigir al gobierno del Chubut se respete la vigencia de una ley, mediante la cual en 1998 se creó la microrregión Comarca Andina del Paralelo 42º . Esto se da en el marco de las medidas de restricción sobre la circulación en la región, impuestas por el ministerio de seguridad del Chubut, que impide con un retén policial a la altura del límite interprovincial Paralelo 42º el libre tránsito entre los pueblos de la Comarca.

En ese marco el poder legislativo de El Bolsón, invita a los municipios de la Comarca (Cholila, Lago Puelo, Epuyén, El Hoyo y El Maitén), adherir a dicha solicitud.

El acuerdo que se pretende traer a la memoria de las autoridades gubernamentales del Chubut, fue celebrado por los gobernantes y legisladores de ambas provincias allá por 1998 y tiempo después reconocido por el Congreso Nacional “reservando determinados asuntos políticos a los gobiernos provinciales y transfiriendo tales asuntos a cada región con el fin de lograr una mayor inmediatez en el desarrollo de los temas públicos”.

La misma además ratifica la vocación y espíritu de pertenecía Comarcal de las comunidades , ligadas con lazos históricos, geográficos , culturales y sociales ; lo que en más de una oportunidad ha llevado a las organizaciones sociales, empresariales, ambientales entre otras, además de la clase política a promover acciones conjuntas con intereses comunes de preservación y desarrollo regional.

Así mismo se recuerda que la mencionada Ley aprobada por ambos gobiernos provinciales, prevé en uno de sus puntos contemplaciones con mirada micro regional en casos de epidemia y de circulación interna comarcal.

La creación de micro región Comarca Andina, surgió de un acuerdo interprovincial, que finalmente fue avalado por los poderes legislativos de ambas provincias, convirtiéndose en Ley (VII-Nº 26 -antes Ley 4478- Pcia del Chubut / Ley 3272 Pcia de Rio Negro) .

La Resolución aprobada este jueves por concejales de El Bolsón, cuenta con el aval de José Caliva, Eugenia Carrizo, Silvana Garach y Lucas Castillo del bloque Juntos Somos Río Negro; Rosa Monsalve y Tino Rinaldi del Frente de Todos.

Jose Caliva en dialogo con Noticias de la Comarca, dijo “No se comprende esta vocación regional que tiene la Comarca Andina, es difícil de comprender entiendo para personas- del gobierno del Chubut- que no han vivido en la Comarca. Hoy los vecinos de la Comarca y a los que nos toca estar en la función pública, sabemos muy bien cuál es la convivencia comarcal que tenemos, hoy esto nos genera grandes dificultades. Lo que nosotros pedimos no significa dejar de cumplir con los protocolos sanitarios , lo que decimos es que hay que establecer criterios únicos que apliquen tanto para los vecinos que viven de un lado y del otro del Paralelo 42º y que se permita la libre circulación para todos aquellos que están exceptuados para circular . Hoy esto no se puede hacer en función de que se les exigen requisitos propios establecidos por el gobierno del Chubut para poder ingresar; nosotros en Rio Negro exigimos los requisitos establecidos por el gobierno nacional en cuanto a la circulación”, aclaró el concejal.

Así mismo el edil bolsonense sostuvo “La cohesión está muy bien encarnada culturalmente por los vecinos de la Comarca, pero legislativamente nos hemos encontrado con estas dificultades, que ya legisladores en el año 1998 lo habían advertido y por ello surgió la creación de la micro región Comarca Andina”

«Hoy en vez de fortalecernos como Comarca, esta situación nos está debilitando… tenemos que poner en valor la fuerza comarcal que tenemos , la fuerza que tenemos como funcionarios y legisladores , no generar estas dificultades a los vecinos que ya han comprendido lo que es una comarca y la llevan a la practica en el día a día. Estas decisiones aisladas del gobierno del Chubut han generado grandes dificultades”, insistió en sostener José Caliva.

Por otra parte se dijo que el tema se está trabajando en consonancia con los concejos deliberantes de localidades vecinas; como así también esperan una pronta respuesta del gobierno del Chubut, sabiendo que funcionarios de Lago Puelo están elevando notas con pedidos y propuestas que buscan dar respuesta y alivianar la vida de los vecinos de la Comarca Andina afectados por Pandemia Covid 19.