Con un nuevo formato, el Encuentro Provincial de Artesanos desarrollará la edición 2026 en tres ciudades chubutenses.



El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Cultura, dará inicio el próximo sábado 14 de marzo al 32° Encuentro Provincial de Artesanos, una propuesta renovada que este año se desarrollará en tres sedes con el objetivo de ampliar el alcance territorial y fortalecer el sector artesanal mediante instancias de capacitación, intercambio de saberes, espacios de exposición y comercialización.



La iniciativa cultural, que históricamente se concentraba en un único punto de la provincia, desarrollará su edición 2026 en Rawson (14 y 15 de marzo), Epuyén (durante Semana Santa) y Rada Tilly (23 y 24 de mayo).



Este nuevo formato se fundamenta en la necesidad de generar un mayor alcance provincial de las políticas de promoción de esta actividad que, además de configurarse como un circuito económico alternativo, constituye una fuente de identidad cultural y desarrollo sustentable. En esta edición, el Encuentro permitirá extender territorialmente su impacto, promoviendo la participación de artesanos de distintas comarcas.



Capacitación, concurso y Feria de Artesanos



Cada sede contará con jornadas de trabajo que culminarán con una Feria de Artesanos abierta a la comunidad y con la realización de un concurso de artesanías, donde la pieza ganadora en cada encuentro será reconocida mediante la modalidad de premio adquisición. Asimismo, se otorgará un reconocimiento al mejor puesto de venta.



La propuesta prevé brindar asistencia técnica a través de capacitaciones orientadas al perfeccionamiento de los oficios, con posibilidad de participación del público en general.



Actividades en Rawson



En la sede Rawson se dictarán talleres de soguería, fieltro, cestería, modelado de arcilla y construcción de hornos para cerámica. En el marco de este encuentro que tendrá lugar en el Centro Cultural Provincial se expondrán la colección de prendas textiles “Chubut Territorio Creativo”, la muestra de la Escuela Municipal de Artesanías de Trelew, la colección de piezas artesanales premiadas en distintos eventos que forman parte del Patrimonio Provincial y la muestra fotográfica “Donde la tierra se hace tejido” de Adriana Sáez.



Además, en el anfiteatro exterior ubicado sobre la nueva Peatonal Cultural Federicci, a partir de las 18 horas se contará con la participación del escenario itinerante de Nación a través del programa “Ritmos Argentinos”, con espectáculos en vivo de artistas de la Patagonia.



Allí también funcionará la Feria de Artesanos que participará del Encuentro, junto a emprendedores con sello Origen Chubut, del Programa Tejiendo Futuro y emprendedores locales de Rawson, consolidando un espacio de encuentro, identidad y producción cultural abierto a toda la comunidad.

