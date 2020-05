Con un nuevo corte intermitente de Ruta 40 trabajadores y comerciantes pidieron a Chubut que se los autorice a circular por el paralelo 42º

]Este viernes independiente, comerciantes y algunos referentes gremiales, se movilizaron con cortes intermitentes al tránsito, nuevamente sobre ruta nacional 40, a la altura del límite interprovincial Paralelo 42º, exigiendo respuestas y avance sobre acuerdo entre ambas provincias para que se les permita circular por razones laborales.

El estricto control instalado por la provincia del Chubut, que impide la circulación sin autorización del ministerio de seguridad a cargo de Federico Massoni, afecta a unos 300 cuentapropistas y comerciantes que se desempeñan laboralmente y viven en la Comarca Andina de un lado y del otro del paralelo 42º ( Chubut-Rio Negro).

Carlos, un trabajador independiente adelantó que en los próximos días con el acompañamiento de la Asociación Permanente por los Derechos Humanos, presentarán ante la justicia Federal de Rawson Chubut, un recurso de amparo, esto lo impulsan ante la falta de respuestas concretas del gobierno del Chubut. “A través de ellos creo que vamos a tener un gran apoyo y conseguir respuestas de la justicia. También es cierto que en estas manifestaciones siempre estamos solos, no se presenta ninguna autoridad gubernamental, que venga y nos explique algo, siempre nos enteramos por trascendidos las cosas”.

Si bien del lado de Rio Negro, las autoridades del gobierno provincia representadas en la ocasión por el ministro de gobierno, Rodrigo Buteler, se confecciono una lista de trabajadores con la intensión de consensuar con autoridades del Chubut el permiso para circular por índole laboral; tramite similar hicieron los trabajadores chubutenses a través del registro en la plataforma de bienes y servicios https://www.tecuidamos.chubut.gov.ar/.

Lo cierto es que a más de tres semanas de iniciada la primera movilización, los trabajadores no han conseguido respuesta que destrabe el reclamo, de unas 300 personas que necesitan trabajar y reactivar la economía familiar y regional.

Desde el lado de El Bolsón, los trabajadores en pie de reclamo insisten en que en la localidad no hay circulación comunitaria del virus, y que los tres casos confirmados de Covid 19, dos ya fueron dados de alta; el tercer tiene identificado su nexo epidemiológico, y tanto él (internado), como todo su entorno se encuentra bajo aislamiento preventivo obligatorio bajo control sanitario.

Por su parte José otro de los trabajadores en pide de reclamo, aseveró que a nivel local las autoridades municipales de El Bolsón y el ministro de gobierno de Rio Negro, acompañaron y elevaron la petición, sin respuesta al momento “esto nos ha obligado a realizar un nuevo corte intermitente sobre Ruta 40, para visibilizar y hacer sentir nuestro reclamo”; a lo que agregó “Necesitamos trabajar y comenzar a reactivar la economía regional de la Comarca, que el Sr. Massoni entienda que guardando los recaudos de prevención podemos volver cada uno a su actividad”.

Finalmente Carlos, se dirigió a la clase política pidiéndoles que “sean razonables, que tengan en cuenta que gracias a toda esta gente que paga sus impuestos , ellos pueden seguir en esta postura y que hoy únicos damnificados somos los trabajadores “ .