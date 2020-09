Con pancartas, bombos y redoblantes policías del Chubut hicieron oír su reclamo en el Paralelo 42º

Personal policial del Chubut de la Comarca Andina, pasivo, activo acompañados por familiares y amigos se sumaron al reclamo convocado en distintos puntos de la provincia por sus pares. En la ocasión se concentraron a la vera de la Ruta Nacional 40, a la altura del retén de control en el Paralelo 42º, con pancartas y al ritmo de bombos y redoblantes, en reclamo del pago de salarios adeudados de los meses de julio y agosto, más el aguinaldo.

VOCERA POLICIAL HABLO DEL RECLAMO DEL SECTOR 👇👇

La columna de manifestantes hizo oír su reclamo, a la vera de la ruta sin interrumpir el tránsito. Contaron con el acompañamiento de ATE Comarca Andina.

Una empleada policial en actividad, sostén de familia en diálogo con Noticias de la Comarca resaltó “sinceramente ya no tenemos que poner en la mesa es desesperante la situación de todos los empleados policiales de la provincia del Chubut”.

A esto se suma la dificultad de tener que sostener el alquiler de viviendas, debido al déficit habitacional que tiene la institución en la región.

En ese marco insistió “ Esto es insostenible, llegó al momento de tener que pedir plata prestada, tener que servirle a mi hijo un plato de fideos blanco nada más, es desesperante, debemos el alquiler, debemos todo y todo nos va a venir con intereses “

“Nosotros no estamos parando las actividades solamente estamos reclamando, lo que nos corresponde por derecho nuestros sueldos… para nosotros, para nuestro hijos “, señaló la vocera policial en pie de reclamo.

Por otra parte se subrayó que los trabajadores policiales no están siendo reconocidos en el marco de la emergencia a pesar de ser considerados trabajadores esenciales y estar con horarios súper recargados. En ese sentido se dijo “Acá el pago atrasado siempre es el mismo no hay un aumento no hay nada, nos deben aumentos, jamás se nos reconoció nuestra labor y estuvimos cumpliendo siempre acá al pie del cañón, con lluvia, con frio con nieve o con lo que sea siempre cumplimos”.

La medida de reclamo del personal policial pasivo y activo, iniciada ayer martes aún no tenía definido como continuaría, pero lo cierto es que la situación de las familias policiales no escapa a la realidad de los demás trabajadores estatales del Chubut, con la diferencia que este sector se manifiesta sin paro de actividades y sin corte de rutas.

Consultada la vocera si temían alguna bajada de línea en el ámbito laboral, por el hecho de salir a reclamar a la ruta y visibilizar la crítica situación que atraviesan, respondió “quiero suponer que no va haber nada, porque nuestro reclamo es pacífico, no estamos cortando la ruta, simplemente estamos pidiendo que se nos abone lo que corresponde, nada más…”

Además de la deuda salarial de dos meses y el sueldo anual complementario se subrayó que el gobierno incumplió con la clausura gatillo.

Así mismo se recordó que la promesa del gobierno en el marco de la Pandemia de mantener al día los salarios de la policía por la significancia de su labor, se hizo efectiva solamente el primer mes, a partir de allí la acreditación de haberes se atrasó.