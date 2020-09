Con medida de fuerza municipales de El Hoyo reclaman el pago de salario del mes de agosto

Municipales de El Hoyo, de planta permanente, retomaron desde ayer las medidas de fuerza, en reclamo del pago salarial del mes de agosto, el cual contempla el 15 % de aumento, acordado meses atrás.

El martes una nutrida columna de trabajadores municipales, adheridos a ATE y unos pocos al SOEME y Zo, visibilizó el reclamo marchando por las calles céntricas , la ruta nacional 40 en donde realizaron cortes intermitentes al tránsito, para luego marchar hasta frente del edificio municipal, al que algunos ingresaron haciendo oír su reclamo con el sonido de bombos.

Es válido recordar que semanas atrasa los trabajadores se movilizaron por el pago de los haberes de julio, el cual recién se efectivizó recién la primer semana de septiembre. En ese contexto el pasado jueves 10 la administración municipal vio vencidos los plazos legales para abonar los salarios de agosto.

Allí salió el intendente Pol Huisman a informar las gestiones realizadas en busca de fondos para regularizar la situación, como así también reiterar los motivos que hicieron que se llegara a la crítica situación económica –financiera, la cual se profundizo durante estos seis meses de pandemia, a raíz de la baja en los ingresos de coparticipación federal de impuestos y regalías petroleras. Al tiempo que remarcó que “desde iniciada la pandemia tomamos la decisión de no dejar a nadie en la calle y gestionar los recursos que nos faltaban para cumplir con las obligaciones de pago”, subrayo Huisman a los trabajadores en su intento de explicar la situación que atraviesa la administración municipal. A la fecha no hay certeza de fecha para el pago salarial.

Así mismo se informó que por decisión unánime de los trabajadores municipales en pie de reclamo, en asamblea se decidió rechazar la propuesta ejecutiva del pago de un monto parcial del salario adeudado de agosto.

La movilización de este martes de municipales se desarrolló en el marco de la convocatoria realizada desde la seccional de ATE Comarca Andina, a estatales de los distintos organismos y municipales de El Hoyo.

La medida se sostendrá hasta el próximo jueves, día en que en asamblea los trabajadores volverán a analizar la situación y en caso de no haber respuestas concretas , resolverán como continuar el reclamo.

Es de público conocimiento, que el nuevo y retirado reclamo de los estatales provinciales, tiene que ver con una deuda salarial que el gobierno provincial arrastra desde hace meses bajo modalidad de pago escalonado, la cual no incluye solo haberes mensuales sino también el incumplimiento del pago del medio aguinaldo y algunos otros puntos relacionados con la cláusula gatillo.

En la Comarca Andina, los estatales también hicieron oir su reclamo en las calles de la localidad de El Maitén.

En el mismo marco de reclamos ATECH Noroeste, convoca para hoy miércoles 16 a movilizarse en rechazó a la resolución 168/20 del ministerio de Educación del Chubut que plantea dar de baja la Resolución 51/20. Dicha medida dispuso el cese de las suplencias en los casos donde se haya reintegrado el interino o titular.

En el marco de la convocatoria el gremio subrayó “La 168 es una definición ministerial que nos preocupa pero que lamentablemente no nos sorprende”:

Al tiempo que aseveran que “No existe ninguna situación en lo que respecta al desarrollo de la pandemia, ni a nivel nacional ni provincial, que amerite dictar una norma como esta en este momento tan complejo en el orden sanitario.

Es así que con una nueva movilización desde la Comarca Andina y en contra del gobierno provincial, los estatales de educación se manifiestan en repudio a la resolución emanada por el ministerio de educación , y en reclamo del pago de salarios adeudados, La cita es hoy miercoles miércoles a las 11 horas frente a la supervisión escolar de región 1 ; en tanto el jueves se estará recordando y homenajeando a las docentes fallecidas trágicamente en pie de lucha hace un año, María Cristina y Jorgelina .