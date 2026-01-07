Con más de 230 personas y 6 medios aéreos, continúa el fuerte operativo para controlar el incendio en Puerto Patriada

El gobernador Ignacio “Nacho” Torres continúa monitoreando los trabajos planificados para enfrentar los incendios forestales, autorizando a tal fin el despliegue de recursos tanto humanos como materiales.

El Gobierno del Chubut, que conduce Ignacio «Nacho» Torres, a través de la Secretaría de Bosques del Chubut, que encabeza Abel Nievas, coordina el arduo operativo para controlar el siniestro ígneo registrado en la tarde del lunes 5 de enero en la zona de Puerto Patriada, en la jurisdicción de El Hoyo.

De acuerdo al último informe técnico, emitido anoche, el fuego en el sector conocido como Primera Cantera sigue activo y al momento afectó vegetación variada, entre ella bosque nativo, bosque implantado, matorrales y arbustos.

Ni bien se detectó el foco inicial, alrededor de las 14.30 horas, se puso en marcha un plan de acción que incluye la participación en terreno de unas 230 personas, entre combatientes y equipos de apoyo.

Desde un comienzo se trabajó en la protección de viviendas, como así también en la evacuación de turistas y pobladores para evitar cualquier riesgo. Durante la noche, el SPMF y bomberos permanecieron al resguardo de las estructuras.

Este martes está previsto que el personal de línea lleve adelante las mismas tareas de protección de viviendas, sumando la colaboración de BNC SMNF – AFE, SPLIF de San Carlos de Bariloche y el SPMF Neuquén.

Trabajo articulado

Bajo la coordinación de la Secretaría de Bosques y la Subsecretaría de Protección Ciudadana, el operativo cuenta con la participación de múltiples instituciones provinciales, municipales y nacionales.

En tanto, los recursos afectados a las tareas son: camionetas, automóviles, motocicletas, autobombas, camiones cisterna, topadora, retroexcavadora, helicóptero con helibalde, aviones cisterna y aviones anfibios.

