Con más de 100 personas, 6 medios aéreos y diferentes equipos, Provincia avanza con el operativo para controlar el incendio en El Turbio

El gobernador Ignacio “Nacho” Torres lleva adelante el seguimiento y monitoreo permanente de los trabajos realizados para combatir el incendio forestal registrado el pasado lunes primero de diciembre en la zona de El Turbio.

Con un fuerte despliegue de recursos humanos y materiales, la Secretaría de Bosques, a cargo de Abel Nievas, avanza con el operativo dispuesto para sofocar el siniestro ígneo iniciado en el sector conocido de “Loma de la Chancha”, cerca de Río Turbio.

Desde el Servicio Provincial de Manejo del Fuego, a través del último informe técnico, precisaron que las acciones efectuadas en la jornada de hoy arrojaron resultados positivos, sobre todo en lo que refiere al ataque en el flanco izquierdo donde se redujo la intensidad del fuego.

La topografía demanda un alto esfuerzo del personal para la construcción de líneas con herramientas manuales y extinción con equipos de bombeo de agua. A su vez, se revisó y reforzó lo hecho ayer martes, continuando en los focos del flanco y la cabeza.

Cabe señalar, asimismo, que las tareas de control directo son complejas debido al combustible vegetal pesado que se encuentra encendido en el lugar. Además, las condiciones de terreno dificultan el desplazamiento del personal y su seguridad.

Para mañana jueves se asignó a combatientes del SPMF, BNS SNMF-AFE y SPLIF la continuidad y refuerzos de tareas sobre el flanco izquierdo y la cabeza para realizar ataque directo con herramientas manuales y agua en sectores puntuales del siniestro ígneo.

Recursos y trabajo articulado

El operativo congrega a brigadistas de las bases Golondrinas, Lago Puelo, El Turbio, Cholila, El Maitén y Epuyén, como así también a la Brigada Sur del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, al ICE de Parques y al SPLIF de Río Negro.

Es para destacar la coordinación de esfuerzos entre la Secretaría de Bosques, la Subsecretaría de Protección Ciudadana, el Ministerio de Educación, la Secretaría de Salud, Prefectura, el Ejército, el SNMF, el SPLIF de Río Negro, Parques, el Hospital Rural, entre otros actores.

En lo que respecta a recursos materiales, se utilizan en esta oportunidad unidades móviles, embarcaciones, maquinaria pesada y medios aéreos, entre ellos helicópteros con helibalde, avión hidrante y aviones anfibios.

