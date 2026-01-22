Con más brigadistas y recursos, Provincia refuerza los operativos para combatir los incendios forestales en la Cordillera

El Gobierno del Chubut lleva adelante un amplio despliegue para controlar los distintos siniestros ígneos registrados en diferentes sectores de la región. En la zona de “Los Alerces”, se articulan tareas con la Administración de Parques Nacionales y la Agencia Federal de Emergencia, intensificando el trabajo sobre los puntos calientes existentes en zonas aledañas a las poblaciones. En cercanías a El Turbio el fuego está controlado en un 90%, mientras que el de Puerto Patriada está contenido en su totalidad.

El Gobierno del Chubut continúa desplegando un amplio operativo para controlar el siniestro ígneo registrado desde el pasado 9 de diciembre en el Parque Nacional Los Alerces. Alrededor de 240 personas y siete medios aéreos fueron distribuidos durante este miércoles en seis sectores de difícil acceso con el objeto de combatir el incendio forestal que afecta bosques nativos, plantaciones y pastizales en el brazo sur del Lago Menéndez y en las zonas de Lago Verde y Lago Rivadavia.

Los trabajos son llevados adelante de manera articulada entre la gestión que conduce Ignacio “Nacho” Torres, la Administración de Parques Nacionales y la Agencia Federal de Emergencia. Según lo informado en el último parte emitido desde el Comando Unificado, para este jueves las precipitaciones registradas durante la jornada “podrían afectar positivamente un acumulado de 8 a 10 mm”.

Situación en Villa Lago Rivadavia

Debido a los avances del fuego en el sector Lago Rivadavia- Villa Lago Rivadavia que sobrepasaron las líneas de defensa, el personal se reubicó a realizar tareas de enfriamiento sobre el perímetro, debiendo reposicionar todo el equipo de bombeo para poder detener el avance sobre la zona del cañadón.

Se informó en ese marco que el personal se encuentra abocado a tareas de evacuación debido a la convectividad desarrollada en últimas horas de la tarde de ayer, la cual representa una situación de riesgo para la zona de la Villa.

Disminución de temperatura

Desde un comienzo, el incendio iniciado en la zona del Lago Menéndez presenta un comportamiento complejo tanto por las condiciones meteorológicas registradas en la región como por la irregularidad del terreno. Para la jornada de hoy “los valores de humedad relativa aumentarán, disminuyendo la temperatura”. El fin de semana “se incrementarían nuevamente las condiciones críticas”.

De acuerdo a lo precisado en dicho reporte, se realizarán monitoreos con drones y, de ser posible, se realizará sobrevuelo con avión observador AEROTEC ARGENTINA, 360°. Señalaron, asimismo, que “se sostendrán esfuerzos sobre los focos ya trabajados y se van a afianzar los puntos calientes existentes en zonas aledañas a las poblaciones buscando la liquidación de los mismos”.

Focos secundarios

Según se informó desde el comando, durante la jornada de este miércoles “se mantuvieron estables los vientos y con una intensidad en aumento durante la tarde, la cual presentó una rotación al sector Norte”. Por la tarde, se comenzó a percibir presencia de focos secundarios producto de material rodante, incrementándose la actividad de la columna principal sobre Punta Mattos hacia el Zanjón Hondo.

En el sector Arrayanes-Mattos, se reforzaron las tareas de protección y enfriamiento, y se estuvo trabajando con cuatro helicópteros con helibalde sobre el sector del Arroyo Villegas y Zanjón Hondo. Se sostuvieron trabajos de recorridas y ataque directo sobre los focos que se fueron descolgando hacia la ruta.

Recursos

El Servicio Provincial de Manejo del Fuego del Chubut, dependiente de la Secretaría de Bosques, colabora junto a instituciones como la Agencia Federal de Emergencias, el Ejército Argentino, Policía Federal, Gendarmería Nacional, Administración de Parques Nacionales, Bomberos Voluntarios, Vialidad Provincial y grupos de pobladores, prestadores y guías, entre otros.

Cabe señalar que a partir de mañana viernes, ingresarán 20 combatientes de la APN, sumándose al número total 48 brigadistas más, pertenecientes a la Brigada Nacional (NEA y Centro).

Situación en El Turbio y Puerto Patriada

Por otra parte, la Secretaría de Bosques provincial continúa al frente del operativo en la zona conocida como “Loma de la Chancha”, en cercanías de Río Turbio. De acuerdo al informe técnico y operativo dado a conocer en las últimas horas, el incendio forestal registrado por la caída de un rayo el pasado 1 de diciembre afectó una superficie estimada de 3.125 hectáreas y se encuentra controlado en un 90%.

Durante la jornada de este miércoles, el personal se dividió en dos grupos: uno en la zona más baja donde se observan focos calientes con mayor actividad, trabajando con agua y herramientas de corte, y otro revisó fajas realizadas en días anteriores y recorrió el perímetro. Precisaron al respecto que “la faja realizada fue efectiva y se mantiene húmeda. No se detecta actividad en la zona más elevada”.

Por otra parte y en el sector conocido como “Primera Cantera” en Puerto Patriada, el siniestro ígneo detectado el pasado lunes 5 de enero se encuentra contenido en su totalidad. Desde el Servicio Provincial de Manejo del Fuego estiman que son 14.770 hectáreas las afectadas.

En este sector, la mayor parte del personal se distribuyó en la zona de El Coihue, Arroyo Las Minas y La Burrada, sobre el flanco izquierdo, contando con el apoyo de medios aéreos y una topadora.

Asimismo, el jefe de incendio realizó un recorrido en cercanías de Cañadón Arroyo Blanco a fin de determinar estrategias de combate por la fuerte reactivación que tuvo el incendio en el cañadón de El Truno.

