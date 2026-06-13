Con gran convocatoria, se realizaron en Trelew las “Jornadas Provinciales de Infecciones Respiratorias Agudas Bajas”

Los encuentros se efectuaron en el Hospital de Alta Complejidad “María Humphreys” y contaron con la participación de 140 integrantes de los equipos de salud de toda la provincia. Disertaron destacados profesionales y referentes de distintas disciplinas vinculadas al cuidado de la salud infantil.

Como parte del plan de formación destinado al recurso humano sanitario que impulsa el Gobierno del Chubut; la Secretaría de Salud desarrolló en instalaciones del Hospital de Alta Complejidad “María Humphreys” de Trelew las “Jornadas Provinciales de Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (IRAB) 2026”.

La propuesta, realizada bajo el lema “Cuidar en equipo: abordaje integral de las IRAB en la infancia”, se llevó adelante bajo modalidad presencial y virtual, permitiendo la participación de 140 agentes de salud de diferentes localidades de la provincia.

La apertura estuvo a cargo de la directora provincial de Maternidad, Infancia y Adolescencia, Silvina Leiva, junto a la jefa del Departamento Provincial de Salud del Niño, Mariana Contin.

Abordaje integral de las IRAB

En la ocasión se desarrollaron espacios de actualización y discusión clínica, orientados al fortalecimiento de las capacidades de los equipos de salud frente a la temporada invernal, que estuvieron a cargo de destacados profesionales y referentes de distintas disciplinas vinculadas al cuidado de la salud infantil.

Entre los principales ejes abordados, se destacaron la situación epidemiológica provincial y nacional de las infecciones respiratorias, la actualización en el manejo clínico de las patologías respiratorias prevalentes en pediatría, el diagnóstico virológico y su impacto en la toma de decisiones, el abordaje de las IRAB graves, los criterios de derivación y regionalización de la atención, así como el rol de los equipos interdisciplinarios en el acompañamiento de niños, niñas, adolescentes y sus familias.

Asimismo, se generaron espacios de intercambio sobre estrategias de prevención, fortalecimiento de la atención en los distintos niveles asistenciales y articulación entre efectores para optimizar la respuesta sanitaria durante la temporada de mayor circulación viral.

Capacitación y trabajo en red

Al dar la bienvenida al encuentro, la directora provincial de Maternidad, Infancia y Adolescencia, Silvina Leiva, agradeció a quienes participaron, tanto de manera presencial como virtual, porque “es importante sostener espacios de formación conjunta que permitan compartir experiencias, actualizar conocimientos y fortalecer las redes de trabajo entre los equipos de salud de toda la provincia”.

En ese sentido, remarcó que “las infecciones respiratorias agudas bajas continúan siendo una de las principales causas de consulta, internación y morbimortalidad en la población pediátrica, por lo que resulta fundamental fortalecer las estrategias de prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado”.

En ese contexto, la doctora Leiva afirmó que “dada la relevancia de la temática y la amplia convocatoria alcanzada, se continuará promoviendo este tipo de encuentros en los próximos años y en distintas regiones de la provincia, con el objetivo de fortalecer la capacitación continua y anticiparse a los desafíos que plantea cada temporada invernal”.

Al finalizar, la referente provincial agradeció especialmente “el compromiso de los disertantes y coordinadores de los distintos módulos; el trabajo realizado por la doctora Mariana Contin y la licenciada María Rampi en la organización de la actividad; y la colaboración de los laboratorios Roemmers y Cassará, que acompañaron la jornada”.