Con fuerte impronta territorial, el Gobierno del Chubut continúa fortaleciendo a mujeres emprendedoras

El programa “Raíz Emprendedora” desarrolló actividades en la comuna rural de Cerro Centinela y este domingo estará en Trelew. La iniciativa es coordinada por la Secretaría General de Gobierno y promueve el desarrollo productivo y la autonomía económica.

En el marco de una política pública impulsada por la gestión del gobernador Ignacio «Nacho» Torres, el Gobierno del Chubut llevó adelante esta semana una nueva jornada del programa “Raíz Emprendedora” en la comuna de Cerro Centinela, con la participación de más de 50 mujeres de la localidad y de distintas zonas aledañas.

La iniciativa, coordinada por la Secretaría General de Gobierno, forma parte de una estrategia integral que busca acompañar el desarrollo productivo, promover la autonomía económica y generar más oportunidades para mujeres emprendedoras en todo el territorio provincial.

Las actividades se desarrollaron en el Centro Cultural Francisco Ñancuan, consolidando un espacio de encuentro, formación y construcción colectiva. Durante la jornada se brindaron herramientas vinculadas a educación financiera, marketing digital y acceso a líneas de financiamiento, con el objetivo de fortalecer cada proyecto desde una mirada práctica y cercana.

El acto de apertura fue encabezado por la jefa comunal Beatriz Roa; la vicepresidenta Rosa Emiliana Gibbon; la secretaria General de Gobierno del Chubut, Macarena Acuipil; participando además autoridades locales y provinciales, quienes destacaron la decisión política del gobernador Ignacio Torres de impulsar programas con presencia en el territorio, poniendo en valor el trabajo y el esfuerzo de las mujeres chubutenses.

En este sentido, se remarcó que “Raíz Emprendedora” no solo acerca capacitación, sino que también construye comunidad y genera redes de acompañamiento, entendiendo que detrás de cada emprendimiento hay historias de esfuerzo, compromiso y ganas de salir adelante.

El domingo en Trelew

Dando continuidad a esta línea de trabajo, el programa estará presente este domingo 10 de mayo en la ciudad de Trelew, en el marco de la feria “Patitas Felices”, que se realizará de 16 a 20 horas en instalaciones de la Sociedad Rural, ubicada en Edison 175.

En esta oportunidad, participarán emprendedoras que forman parte de la comunidad de Raíz Emprendedora, quienes estarán ofreciendo sus productos y compartiendo el trabajo que vienen desarrollando dentro del programa.

La actividad es abierta a toda la comunidad, con propuestas para disfrutar en familia y promover el cuidado de los animales, invitando a la comunidad a acompañar y conocer el trabajo de las emprendedoras locales.

A través de estas acciones, el Gobierno del Chubut reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo el desarrollo local con una mirada federal, inclusiva y cercana, acompañando a cada mujer emprendedora en su camino de crecimiento.

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