Con fuerte cuestionamiento de la defensa se desarrolla en El Hoyo audiencia de debate contra el intendente Huisman

La sesión especial que lleva adelante el día de hoy el HCD de El Hoyo en el marco de una audiencia debate que tiene como parte acusada al intendente Huisman y acusatoria al poder legislativo a raíz de lo actuado por la comisión investigadora 017/2020, inicio con una acolara discusión y un intento fallido de declarar a la misma secreta, con el objeto de impedir el ingreso de público y aglomeración de gente dentro del salón que funciono como recinto.La defensa insistió reiteradamente se le informe cual es la pretensión punitiva buscada por los ediles sentados en la audiencia como parte acusatoria.

El intendente Pol Huisman, está siendo acompañado por su defensora la abogada Dra. Karen Kagerer.

La defensa desde el inicio de la misma insistió en remarcar y dejar asentado en acta que se está ante un proceso viciado de nulidad, al tiempo que llamó a los concejales a ser coherentes y tener en cuenta su rol político e institucional en protección de la república y la democracia.

Además la abogada repreguntó varias veces al presidente del cuerpo deliberante Cesar Salamín, ¿Cuál es el objeto que se investiga? , solicitando se le describa el hecho (responsabilidad en acción u omisión política) en tiempo, lugar y forma, y se informe la pretensión punitiva (sanción pretendida por el HCD) como así también quienes integran el tribunal, entendiendo que la defensa para ejercer en pleno su función debía tener conocimiento quien es la parte que juzga y la que condena. Nada de esto obtuvo una respuesta clara y fundamentada por la presidencia del cuerpo deliberante en acción.

En ese marco Kagerer , hizo especial hincapié y mención sobre la división de funciones que rige desde el año 2006, que establece y prevé que cualquier tipo de procedimiento sancionatorio de la provincia del Chubut prevé la diferencia del funcionamiento del juzgador y el acusador.

Huisman cuenta con el acompañamiento explícito a través de su presencia de su par de Lago Puelo Augusto Sánchez y el viceintendente Alejandro Marques; el senador nacional Alfredo Luenzo, el diputado provincial Carlos Mantegna entre otras figuras , referentes y militantes políticos y vecinos que siguen de cerca el desarrollo de la citada sesión .

Por su parte el mandatario sobre el inicio de la sesión al hacer uso de su derecho a defensa y la palabra , dijo “no sé si asisto a una sesión, una audiencia o una especie de juicio , como lo plantea el presidente , tampoco como no sé de qué se trata, no sé a quién me dirijo , si me dirijo al presidente del concejo, a quien me juzga , a quien me acusa, o a una comisión investigadora, sería bueno para entender si se puede explicar de qué se trata esto”

En ese sentido Salamín insistió que claramente el HCD tiene la facultad de crear comisiones de investigación y dijo sentirse ninguneado por el intendente en su consulta, dada la experiencia política que tiene éste.

En otro tramo de la audiencia se dio lectura al dictamen de la comisión Nº 017/2020; recurso de nulidad planteado presentado por la defensa sobre lo actuado por dicha comisión, entendiendo que la misma está viciada de irregularidades, en ese sentido la defensora dejo en claro y abierta la posibilidad cierta de que las mismas sean planteadas ante la justicia.

También se leyeron declaraciones de testimoniales que figuran en el expediente; aunque aparentemente las mismas habrían sido tomadas en el marco de la comisión investigadora Nº 016/2020 que investigó la emisión de permisos de circulación presuntamente a apócrifos hecho que hoy está bajo el ruedo de investigación del Ministerio Publico Fiscal; y no así las testimonios obtenidos en el trabajo de la comisión investigadora 017/2020 que se habría muñido de la labor de la 016/2020, cuyo dictamen final de cierre aún está pendiente o al menos se desconoce.

Al cierre de la edición de esta nota se tomaba testimonial a los testigos citados por la parte acusada y el HCD.