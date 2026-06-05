Con foco en inversiones y empleo, el Gobierno y las cámaras empresarias acordaron una agenda común para Chubut

El Gobernador encabezó una jornada de trabajo junto a la Federación Empresaria del Chubut (FECh), donde se acordó avanzar en una agenda común entre el sector público y privado para impulsar inversiones, fortalecer la competitividad y generar empleo. “Tenemos que hacer que el sector privado crezca para que el Estado pueda brindar mejores servicios y prestaciones. Hoy Chubut recuperó confianza y es una provincia más eficiente para quien quiera venir a invertir”, aseguró Torres.

En el marco de la agenda conjunta que la Provincia impulsa junto al sector privado para fortalecer la competitividad, promover nuevas inversiones, generar empleo privado y consolidar el desarrollo productivo, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres encabezó la jornada “Competitividad, Inversión y Desarrollo Productivo para Chubut”, un encuentro institucional de trabajo entre el Gobierno provincial y la Federación Empresaria del Chubut (FECh).

La actividad se desarrolló en la Sala de Situación de la Casa de Gobierno y posteriormente en el Salón de los Constituyentes, con la participación del vicegobernador Gustavo Menna; el ministro de Gobierno, Victoriano Parodi; el ministro de Economía, Gustavo Paz; el secretario de Coordinación de Gabinete, Andrés Arbeletche; el ministro de Producción, Juan Manuel Pavón; el presidente del Banco del Chubut, Paulino Caballero; legisladores provinciales; representantes de la Federación Empresaria del Chubut; de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME); de las cámaras de comercio de Trelew, Rawson, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Sarmiento, Rada Tilly, Paso de Indios y de la Meseta chubutense; además de representantes del sector hotelero y gastronómico.

Medidas coyunturales y planificación a largo plazo

Torres sostuvo que “hoy hay variables macroeconómicas que han mejorado, mientras que otras todavía generan destrucción de empleo y enfrían la economía a un nivel donde el empleado de comercio, el comerciante, el taxista, el trabajador estatal y muchos otros sectores sienten que cada vez es más difícil llegar a fin de mes”, y advirtió que “frente a eso hay que tomar medidas coyunturales, sin perder de vista lo estratégico a mediano y largo plazo, que es fomentar el desarrollo, dar todas las discusiones necesarias y hacerlo siempre de cara a la ciudadanía”.

“En épocas de bonanza, cuando el precio del barril superaba los 120 dólares, no se pensó en el día después. Por eso hoy estamos haciendo un enorme esfuerzo para administrar con responsabilidad los recursos que son producto del trabajo de todos los chubutenses, debatiendo con seriedad y aprendiendo de los errores del pasado”, expresó el mandatario.

Crecimiento del sector privado

En materia económica, el titular del Ejecutivo destacó que “logramos un acuerdo de compensación de deuda que nos permitió reducir a cero el Fondo Fiduciario para las Provincias”, y planteó que “cualquier provincia donde el sector privado no crezca está condenada al estancamiento. Por eso, para que haya más empleo y más inversión, hay que sacar el pie de encima a la producción, que es lo que venimos haciendo desde el inicio de esta gestión”.

En el mismo sentido, Torres recordó que “cuando impulsamos la Ley de Promoción a las Inversiones Turísticas, que establece importantes beneficios fiscales para quienes decidan invertir en hoteles, complejos de cabañas y otros emprendimientos turísticos, asumimos un riesgo y un costo fiscal importante porque entendimos que era necesario apostar al crecimiento”.

“Hoy tenemos 16 proyectos en marcha, entre ellos el primer hotel cinco estrellas de la historia de la provincia, y ciudades como Trelew, Puerto Madryn, Rawson y todos los municipios que decidieron adherir a la normativa ya están viendo nuevas inversiones”, señaló el Gobernador.

Asimismo, agregó que “la misma lógica aplicamos con las exenciones para la construcción residencial, porque no se trata solamente de beneficiar a un sector determinado, sino de generar un shock de inversión que movilice la economía, genere empleo y fortalezca también la actividad comercial”.

Más transparencia, más inversiones

En otro tramo de su exposición, Torres destacó que “Chubut fue la primera provincia en transparentar el peso real de los impuestos para los consumidores”, y remarcó que “hoy cualquier ciudadano puede identificar claramente qué parte del precio que paga corresponde a impuestos nacionales, provinciales y municipales”.

Asimismo, señaló que “la provincia tiene una particularidad fiscal única en la Argentina, ya que los Ingresos Brutos son percibidos por los municipios, generando asimetrías que era necesario corregir. Por eso impulsamos un Pacto Fiscal con los municipios para avanzar hacia una reducción progresiva y una mayor previsibilidad”.

“Eso también implica un cambio cultural muy importante, porque todos estos proyectos se construyen en conjunto, con responsabilidad y pensando en el largo plazo”, indicó.

Finalmente, el mandatario sostuvo que “tenemos que hacer que el sector privado crezca para que el Estado pueda brindar mejores servicios y prestaciones. Ese es el camino para consolidar una provincia eficiente, confiable y con reglas claras, donde nunca más volvamos a ser el ejemplo de todo lo que estaba mal”, concluyendo que “hoy Chubut recuperó confianza y es una provincia más eficiente para quien quiera venir a invertir”.

Decisión política y diálogo público-privado

Por su parte, el presidente de la FECh, Carlos Lorenzo, agradeció “la posibilidad de llevar adelante una reunión de estas características impulsada por el Gobernador” y destacó que “las cámaras suelen concentrarse en las necesidades específicas de cada región, pero cuando se trabaja de manera federada se pueden abordar los grandes temas que atraviesan a toda la provincia”.

“Tenemos muchos desafíos en común y lo más importante es la decisión política de abrir espacios de diálogo y trabajo conjunto con el sector privado, considerando los aportes que cada actor puede realizar para el desarrollo de Chubut”, afirmó.

Jornada de trabajo

Durante la actividad se abordó una agenda vinculada a inversiones estratégicas, competitividad, infraestructura y alivio fiscal.

Entre los proyectos analizados se destacó la inversión de USD 680 millones que Pan American Energy llevará adelante en Cerro Dragón mediante el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), incluyendo la instalación de 22 plantas de polímeros para sostener la producción y el empleo en la Cuenca del Golfo San Jorge. También se repasaron los avances vinculados a la construcción del primer hotel cinco estrellas de la provincia y a nuevos emprendimientos impulsados a partir de la Ley de Promoción a las Inversiones Turísticas.

A su vez, el Gobierno y los representantes empresariales repasaron las principales obras de infraestructura estratégicas para mejorar la competitividad provincial, entre ellas la reactivación de los trabajos sobre la Ruta Nacional N° 40; los avances en la remodelación de la Doble Trocha Puerto Madryn-Trelew; las obras destinadas a mejorar la operatividad del Puerto de Rawson; la ampliación de los sitios 3 y 4 del muelle Almirante Storni de Puerto Madryn; y distintas obras energéticas y de expansión de redes de gas que permitirán incorporar miles de nuevos usuarios al servicio.

En materia de alivio fiscal, las partes analizaron el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), las exenciones del 100 por ciento en Ingresos Brutos para la construcción residencial, la reducción del Impuesto de Sellos y las herramientas financieras impulsadas junto al Banco del Chubut para fortalecer al sector PyME.

También se abordaron aspectos vinculados a la modernización del Estado, la simplificación normativa, la seguridad jurídica y la revisión de regulaciones que históricamente dificultaron el desarrollo de inversiones en la provincia.

Asimismo, se analizaron las realidades y desafíos de los sectores ganadero, pesquero, turístico, industrial, comercial y energético, junto con cuestiones vinculadas al acceso al crédito, el capital de trabajo y las distintas herramientas de financiamiento disponibles para las empresas.

Por último, la agenda contempló el análisis de obras de infraestructura energética, conectividad, acceso a la energía para la producción, transitabilidad vial y fortalecimiento de las operaciones portuarias, consideradas fundamentales para consolidar el desarrollo económico de la provincia.

Presentes

Participaron de la jornada el presidente de la Federación Empresaria del Chubut (FECh), Carlos Lorenzo, y la vocal Andrea Luna; los diputados provinciales Daniel Hollmann, Sonia Cavagnini, Luis Juncos, Sergio Ongarato, Sandra Willatowski, María Andrea Aguilera, Sergio Bowman, Fabián Gandón, Sixto Bermejo y Liliana Giordano; el presidente, el secretario y el vocal de la Cámara de Industria, Comercio, Producción y Turismo de Rawson (CARAW), Aldo Locardi, Conrado Zuazu y Leandro Rodrigues Paulets; el titular de la Cámara de Industria y Comercio del Este del Chubut (CICECh), Andrés Koss, junto a Gabriel Godoy; la representante de Mujeres Empresarias CAME (MECAME), Viviana Marasco; Nicolás Zurakoski por la Cámara Madrynense de Empresas y Emprendedores TIC (CAMEETIC); Marcia Diana Sastre en representación de la Cámara de Comercio de Paso de Indios; el presidente de la Cámara de Comercio, Turismo, Servicios e Industria de la Meseta del Chubut (CAMECCH) y vocal de la FECh, Carlos Montenegro; el tesorero y la segunda revisora de cuentas de la Cámara de Industria, Comercio y Turismo de Puerto Madryn (CAMAD), Sebastián Barrera y María Inés Montaner; el presidente de la Cámara de Comercio Oeste del Chubut (CAMOCh), Gustavo Bascur, junto al representante Sergio Guajardo; Gustavo Adrián Orquera y Luis Fanjul por la Cámara de Comercio de Sarmiento (CACIPSa); el presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Trelew y Valle del Chubut (AHG), Germán Scandroglio; y por la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Comodoro Rivadavia (CACIPCR), su presidente Alexis Tögel, la vicepresidenta Lorena Asís y las integrantes de la comisión directiva Norma Amuinahuel, Miriam González y Daniel Cornejo.



