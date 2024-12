Con el apoyo del Gobierno Provincial, emprendimiento chubutense fue reconocido en importante concurso nacional

Se trata de una PyME de la localidad de Río Pico, productora de agua mineral natural, que representó a Chubut como semifinalista del concurso “Emprendimiento del Año”, impulsado por la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento de la Nación.



En el contexto de las políticas de expansión productiva y comercial para apoyar los emprendimientos chubutenses, que promueve desde el inicio de su gestión el gobernador Ignacio “Nacho” Torres; la PyME Piren Co Patagonia S.R.L. participó en Buenos Aires del concurso al «Emprendimiento del Año», que impulsa la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento de la Nación, logrando ubicarse entre los semifinalistas.



La empresa, localizada en Río Pico, participó dentro de la categoría “Industrias tradicionales con modelos de negocios innovadores”, por extraer agua mineral natural con un sistema productivo sumamente innovador y sustentable, que además está generando nuevos puestos de trabajo en esa localidad del Chubut.



La distinción de semifinalista del concurso, que reunió a 21 empresas emergentes de todo el país, fue recibida por una de las socias fundadoras de Piren Co, Ariana Mellao, durante un evento que se celebró en la sede de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa de la Nación, ubicada en Diagonal Sur, a metros de la Plaza de Mayo, en pleno centro porteño.



A la celebración asistieron entre otros, el titular de dicha Secretaría, Marcos Ayerra; el subsecretario de Desarrollo Emprendedor de la Nación, Pablo Gutiérrez; y la directora de Comercio Internacional del Ministerio de Producción del Chubut, Estela Lioi; autoridades nacionales, provinciales y emprendedores provenientes de todas las regiones de la Argentina.



En un concurso distinguido por su alto nivel de exigencia y rigurosidad, Piren Co Patagonia S.R.L. logró ubicarse entre los semifinalistas del evento, cosechando amplios elogios por parte del jurado interviniente y de los especialistas intervinientes.



Producción sustentable



Tras recibir la distinción, Ariana Mellao manifestó que “estamos muy contentos y agradecidos por este reconocimiento que hemos recibido en el marco del Premio al Emprendedor del Año” y remarcó que “el producto viene generando un gran impacto a nivel país e incluso también en el exterior”.



La joven emprendedora chubutense agregó que “la nuestra es una empresa familiar. El proyecto llevó cuatro años de ejecución y este es nuestro primer año de ventas que estamos en el mercado, y la verdad es que nos sentimos muy satisfechos porque en este primer año hemos tenido un gran reconocimiento nacional e internacional, ganando premios dentro y fuera del país”.



Además hizo hincapié en destacar que “el agua que produce nuestra empresa es un agua mineral natural de pozo artesiano. Extraemos el agua de manera natural, y a través de un proceso de bombeo el agua llega a la planta donde finalmente la envasamos”.



“Lo característico de nuestra agua, además de los componentes minerales y naturales que tiene, es que envasamos en aluminio, y que los bidones de 12 y 20 litros están escritos en Braille, como un aporte también que queremos hacer a la inclusión social”, enfatizó la productora.



Agradecimiento al Gobierno Provincial



La empresaria oriunda de Río Pico señaló que “en este momento están trabajando 11 empleados en la planta, además de nosotros. Se trata de trabajadores locales, de Río Pico, que se están capacitando en forma permanente y están alcanzando un alto nivel de calificación. También trabajan con nosotros diversos profesionales tales como geólogos e hidrogeólogos, entre otros”.



Mellao dijo que “somos la primera industria que se ha montado en Río Pico, y estamos muy contentos también porque hemos logrado trabajar muy bien en forma conjunta con las instituciones de la comunidad. La gente de Río Pico ha recibido con gran satisfacción el desarrollo de nuestro proyecto”.



Para finalizar, agradeció especialmente a la gestión del gobernador Ignacio Torres “por su acompañamiento sobre todo a través del Área de Salud Ambiental, al Instituto Provincial del Agua (IPA) y al Ministerio de Producción, porque nos apoyan en forma permanente para que podamos seguir creciendo y también abrir nuevos mercados, con el objetivo de incrementar nuestra producción y lograr exportar hacia diferentes lugares del mundo”, concluyó.



Economía circular



En tanto que la directora de Comercio Internacional del Ministerio de Producción del Chubut, Estela Lioi, indicó que “estamos acompañando a Piren Co Patagonia en la obtención de esta importante distinción a nivel nacional, que premia particularmente a la innovación en materia productiva”.



La funcionaria chubutense añadió que “Piren Co Patagonia tiene un agua mineral pura, de nuestra cordillera, con un proceso productivo sustentable, con el valor agregado de incorporar esa agua pura a botellitas de aluminio, que son reutilizables, con lo cual estamos hablando de un proceso de economía circular”.



Lioi subrayó que “el desarrollo de los proyectos generados por emprendedores y por las PyMEs en general son clave y prioritarios para el Gobierno Provincial porque además de innovar generan mayor actividad económica y creación de puestos de trabajo en diferentes localidades de Chubut, permiten incrementar la escala productiva y acceder a nuevos mercados, no sólo nacionales sino también internacionales”.