Con amplia participación finaliza la segunda etapa de la Evaluación Nacional sobre Continuidad Pedagógica

Un total de 631 docentes, de 162 escuelas elegidas de manera aleatoria, brindaron sus experiencias sobre cómo llevan adelante la tarea pedagógica en este tiempo de no presencialidad.

A través de una encuesta a directivos y docentes realizada durante junio último, el Ministerio de Educación de la Nación recolectó información sobre las experiencias, prácticas educativas y acciones realizadas por las escuelas y sus equipos docentes durante este tiempo de aislamiento social, preventivo y obligatorio por el COVID-19, que comenzó a regir en todo el país el 20 de marzo.

Esta acción, acordada en el Consejo Federal de Educación, que reúne a las 24 jurisdicciones, tiene como objetivo conocer qué ocurre con la continuidad pedagógica de los estudiantes en este tiempo de no presencialidad.

La primera etapa consistió en una encuesta a 162 directivos de escuelas de gestión pública y privada de los tres niveles educativos. De la misma participaron 34 escuelas de Inicial, 74 de Primaria y 54 de Secundaria. Chubut fue una de las provincias con mayor nivel de respuesta, ya que llegó al 94 por ciento.

Las consultas a los directivos tuvieron que ver con las prácticas pedagógicas desarrolladas, las decisiones didácticas, los canales de comunicación utilizados, el tipo de actividades más frecuentes, los materiales o recursos implementados y la continuidad del servicio de alimentación.

En la segunda etapa que está en marcha, y que finaliza el viernes 31 de julio, se realizaron las encuestas a 631 docentes de las escuelas participantes quienes fueron seleccionados de manera aleatoria: 92 docentes de Nivel Inicial, 292 de Nivel Primario y 247 de Nivel Secundario.

Las encuestas a los docentes registraron un alto nivel de participación y respuesta alcanzando un porcentaje total del 80% (en Inicial respondió el 80%, en Primaria, el 85% y en Secundaria, el 75% de los consultados). Quienes no hayan respondido, tienen tiempo de hacerlo hasta el viernes 31 de este mes.

Los resultados

La información brindada por directivos como docentes será un insumo importante al momento de planificar el retorno a clases presenciales, reorganizar las actividades educativas y reflexionar sobre el rol de la escuela en estos momentos tan difíciles que atravesamos como sociedad.

Los resultados preliminares estarán disponibles en el corto plazo y en octubre se difundirá el informe general del relevamiento, según informó el Ministerio de Educación de la Nación. Toda la información provista por las escuelas y equipos docentes es de carácter confidencial y los datos obtenidos no identificarán a las instituciones ni a los actores participantes.

—