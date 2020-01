Comunidades Mapuches en apoyo a Lof Paillako ocuparon pacíficamente las instalaciones del Parque Nacional Lago Puelo

Comunidades mapuches con adhesión y apoyo de otros movimientos, ocuparon pacíficamente por 24 horas el centro de interpretación e informes del Parque Nacional Lago Puelo, en apoyo a la Lof Che Paillako Futalafken, y a su reciente recuperación iniciada el pasado miércoles 22 en Parques Nacionales Los Alerces.

La movilización en PN Lago Puelo, tuvo lugar desde horas del mediodía del jueves (23) hasta la misma hora de este viernes; la visibilización de la situación y su preocupación por el resguardo de la integridad física de sus pares ( pu peñi ka pu lamuen), se expresó con una ocupación pacífica en el centro de informes, la cual fue acordada en una reunión realizada en un marco de respeto con el intendente Sergio Rusak, quien los invitó a permanecer en el lugar hasta que ellos consideren que el resguardo de sus pares de Lof Paillako estaba garantizado.

Es así que tras la conferencia de prensa, los integrantes de las comunidades movilizadas, se retiraron de las instalaciones, entendiendo que la intervención del INAES en horas de la mañana de hoy viernes, trajo tranquilidad y un manto de seguridad a la Lof en pie de resistencia por la recuperación de territorio ancestral en cercanías de la zona de Futalafquen.

Rusak en conferencia de prensa, indicó que la estadía de las comunidades en el parque a su cargo, se acordó en una reunión en donde reino el respeto y la predisposición de ambas partes para que todo transcurra en forma pacífica.

Además indicó que la manifestación en ningún momento interfirió en la normal atención a visitantes.

Por su parte el intendente municipal Augusto Sánchez, citó como importante desde el punto de vista institucional el hecho de que la carta orgánica municipal recientemente aprobada, tenga como tema central el reconocimiento a pueblos originarios, además de remarcar el valor que tiene y la responsabilidad que ello significa para el Estado, que la constitución nacional establezca en uno de sus artículos la preexistencia de los pueblos originarios. Además hizo hincapié en que desde la nueva gestión de parques nacionales, hay una postura totalmente diferente a la de 4 años atrás, y es que “en ningún caso se va a pedir acciones violentas sobre los pueblos originarios”.

La vocera de las comunidades, “Claudina” identificada con su nombre de pila, en conferencia de prensa desde parque nacional Lago Puelo, dio lectura a comunicado y nota presentada, al tiempo que remarcó que el tema que los moviliza tiene que ver con la” decisión del pueblo mapuche de recuperar la tierras que fueron robadas tanto por parques nacionales y/o por grandes terratenientes” , tal es la acción del Lof Che Paillako Futalafken.

Además Claudina, en referencia a la ocupación pacífica en PNLP aseveró “ Esta es una forma de resguardar la integridad física de los que se encuentran resistiendo en territorio, es visibilizar esto. Estas no son cuestiones aisladas, tienen un historial y tiene mucho que ver con la espiritualidad nuestra, esto a veces no es comprendido por el común de la gente, los estados y gobiernos. Nos merecemos vivir dignamente, y no estar hacinados en los poblados, siendo la mano de obra barata de los ricos” .

Comunicado de comunidades en apoyo a la lof che Paillako Futalafken:

En apoyo a la lof che Paillako Futalafken, y a su reciente recuperación iniciada el día 22 de enero del 2020, en el territorio ancestral Mapuche-Tehuelche usurpado por Parques Nacionales Los Alerces, decidimos en el día de la fecha realizar una ocupación pacífica en la sede de Parques Nacionales de Lago Puelo, con el fin de exigir el resguardo de la integridad física de pu peñi ka pu lamuen, quienes haciendo el uso de su derecho ancestral, se encuentran resistiendo en cercanías de la zona de Futalafken, Chubut.

Hemos tomado esta medida, conociendo el antecedente criminal y genocida que Parques Nacionales ha efectuado en contra de nuestro pueblo a lo largo de la historia, desde la creación de Parques Nacionales en el año 1934, cuando el asesino Perito Francisco Moreno en nombre del estado represor argentino se hizo dueño de nuestro territorio, desalojando a nuestra gente, asesinándola, y exponiéndola en el Museo de La Plata.

Este mismo Estado, a través de Parques Nacionales y su brazo represor de Prefectura Naval Argentina asesinó, hace dos años, a nuestro weichafe Rafael Nawel yem en la zona del Relmü Lafken, en la comunidad Lafken Winkul Mapu.

Damos a conocer que en altas horas de la noche, del día 22 de enero, gendarmería nacional se presentó en la recuperación, supuestamente a realizar una constatación. Y como se trata de la misma fuerza que desapareció y asesinó al compañero Santiago Maldonado, en un procedimiento realizado en pu lof Resistencia Cushamen, estamos seguros de que la vida de nuestros pu peñi ka pu lamuen corren un alto riesgo.

Es por todo lo antes mencionado que mantendremos esta ocupación pacífica hasta que tengamos la certeza de que la integridad física de pu peñi ka pu lamuen se encuentre garantizada.

Por la memoria de nuestros ancestros asesinados, y por la vuelta a nuestros territorios ancestrales no permitiremos más opresión sobre nuestro pueblo.

MJarichi weu, Marichiweu, Marichiweu , Marichiweu !!!!!!