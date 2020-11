COMUNICADO GOBIERNO MUNICIPAL EL BOLSON SOBRE ORDEN DE DESALOJO MIRADOR DEL AZUL

Celebro la decisión de los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones que revocaron el fallo del magistrado interino Gustavo Zapata, y dispusieron el desalojo de las tierras del Mirador del Azul – Cabeza del Indio.

Desde el comienzo manifestamos que estábamos ante un delito. Finalmente la Justicia terminó dándonos la razón.

Más allá de la demanda habitacional existente a nivel Nacional y de la cual El Bolsón no es ajena, la usurpación de tierras no puede transformarse en el método de resolución de esta problemática.

El juez subrogante Zapata intentó imponernos soluciones que no estamos en condiciones de poder dar una respuesta inmediata.

Y además quedó en manifiesto su desconocimiento ante el impacto ambiental que genera la toma en este sector, el cual es fundamental para el desarrollo económico y turístico de El Bolsón, que permiten dar soluciones a las problemáticas existentes.

Intendente de El Bolsón, Cdor. Bruno Pogliano