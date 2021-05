Comunicado de ATE Comarca Andina : Postura situación enérgetica

-El Hoyo, 20 de Mayo de 2021-

La Comisión Ejecutiva Regional de la CTA Autónoma Comarca Andina da a conocer su postura acerca de las dificultades energéticas que afectan a la Provincia y especialmente a nuestra zona.

Como organización de trabajadores y trabajadoras que habitamos la Región, desarrollamos en la misma todas nuestra actividades cotidianas productivas, recreativas y de todo tipo, para las cuales cada vez más el uso de la energía se hace indispensable.

Venimos sufriendo al menos una década de abandono del Estado de todo lo que hace a infraestructura del servicio, al igual que los trabajadores del área padecen el deterioro de sus condiciones de trabajo. El escenario se parece mucho al vivido en los años 70 y 80, cuando el gigantesco capital social acumulado por el Estado Argentino durante décadas, expresado en empresas estatales que manejaban desde la extracción petrolera a la fabricación de automóviles, desde la producción de acero a la energía, comunicaciones, etc, por sólo mencionar algunos rubros, fue deliberadamente boicoteado en un desmanejo que llevó a gran parte de la población a desear y apoyar su cierre o privatización por parte del gobierno de Carlos Menem que, a cambio sobre todo de títulos de la deuda y en un festival de corrupción que aún pagamos, malvendió dicho capital social. La gestión privada del mismo no ha demostrado ser mejor, en tanto monopólica u oligopólica, generalmente ha resistido controles, invertido sólo allí donde tienen ingentes ganancias, en el caso de tarifas encareciéndolas y recurriendo al salvavidas estatal en más de un caso.

Volviendo a nuestra zona y al problema energético, se vienen generando pérdidas de jornadas de trabajo, de capital de empresas y particulares por daños en equipos, de dificultades de comunicación, y, como expresión máxima, el papel que jugó este deterioro combinado con otros factores en la generación de focos de incendio que vienen devastando la zona.

Hoy asistimos a una propuesta hecha desde el poder político municipal respecto de la creación de una o varias cooperativas que administren el recurso. Desde nuestra organización creemos que no genera ninguna solución, y probablemente se agravarían los problemas y seguramente encarecería el servicio. Lo decimos desde la experiencia chubutense: allí donde hay cooperativas, la energía es mucho más cara para los usuarios, el servicio tampoco es de excelencia y el aporte principal termina siendo del Estado Provincial o Nacional. Consideramos que debe ponerse en discusión todo el sistema energético chubutense, que tiene grandes posibilidades de desarrollo y donde debe predominar la propiedad y gestión estatal, incorporando cuestiones propias de economías modernas como la participación de los trabajadores y el control por parte de organizaciones de usuarios. No volvamos al Estado Bobo de décadas pasadas.

La energía es un bien social y una posibilidad de desarrollo para nuestra Provincia, si está en manos de y para el pueblo chubutense, con el rol preeminente del Estado provincial.

POR LA COMISION EJECUTIVA REGIONAL:

Pablo Gatti/Secretario General