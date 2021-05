Comunicado: Agrupación Peronista Nacional y Popular Néstor Kirchner – El Hoyo en referencia tratamiento proyecto 128/20 IP

-El Hoyo, Chubut 10 de mayo 2021.-

Los militantes de nuestro espacio vemos con profunda preocupación una vez más, el atropello a una herramienta constitucional genuina, autentica y responsable como la iniciativa popular. Una acción colectiva desprovista de cualquier tinte partidario, pero que logro convocar a más de 30.000 chubutenses a solidarizarse y pensar en el futuro de nuestros hijos. Decidimos a partir de ese momento, de esa firma: establecer el noble compromiso de entregarles un territorio sin agua, tierra y aire contaminados.

Decidimos también dejarles como ejemplo, el habernos hecho cargo de una decisión de las mas importantes en nuestra historia como pueblo. Decidimos también torcer el rumbo a la decisión de la fingida sordera política gubernamental y ser soberanos e independientes al poder económico mediático y transnacional y no someternos a sus intereses. Aprendimos a través de esta decisión a decolonizar nuestra cabeza y no permitir que nos vendan espejitos de colores, aquellos que saquean nuestra américa latina desde hace más de 500 años.

La IP expuso a los corruptos de tal manera que al mostrarlos los presento cobardes, mendaces y claro: comprados y adinerados, porque a esta altura está demostrado que el honor, la lealtad y la ética no son valores que posean estos diputados, como el ejecutivo provincial, ha quedado más que claro que no llegaron al poder para representar al pueblo y ha quedado evidenciado que son empleados del poder real y esclavos de su ambición y avaricia.

La desnudez ética de estos nefastos personajes deber ser recordada en toda ocasión posible como aquello que no se debe ser, ni hacer.

Necesitamos consolidar el sistema democrático hoy tan bastardeado y debilitado por el descredito que esta clase dirigencial encarna y abona a través de cada acción.

Como militantes del campo popular debemos trabajar por y para gestar, una dirigencia comprometida con la defensa de los intereses del conjunto y no con intereses y ambiciones personales.

Necesitamos dirigentes que aspiren a ser recordados como benefactores comprometidos con la historia popular. Que levanten la voz y enfrenten al poder.

Es por ello que repudiamos enérgicamente al gobierno provincial y a todo los diputados que ningunearon este proyecto, como a los que se abstuvieron en una actitud peyorativa e irresponsable ante una decisión transcendental para nuestra provincia.

Agrupación Peronista Nacional y Popular Néstor Kirchner – El Hoyo