Comodoro Rivadavia: Policía y Fiscalía dieron detalles de los allanamientos realizados en el marco del operativo “Cumbia Recargada”

En la Unidad Regional y a través de una conferencia de prensa con personal de la Policía de la Provincia del Chubut y el Ministerio Público Fiscal se brindaron detalles de los operativos realizados en diferentes barrios de la zona sur de Comodoro Rivadavia en los que se desbarató el accionar delictivo de una banda en el marco de un operativo denominado “Cumbia recargada”.

El fiscal jefe, Juan Carlos Caperochipi, e integrantes de la conducción policial de Comodoro Rivadavia brindaron hoy una conferencia de prensa en la que se detallaron los procedimientos enmarcados en el Operativo “Cumbia Recargada” e indicó que los veintidós allanamientos son producto de varios meses de investigación.

“Se trató de una multiplicidad de hechos delictivos contra la propiedad. Se desarticuló una banda, una organización que se dedicaba en los últimos meses a ingresar a domicilios con el objetivo de hacerse de elementos de valor como electrónicos; dinero y elementos costosos tanto en viviendas de zona norte y preferentemente de zona sur. Se trasladaban en diferentes vehículos y cometieron multiplicidad de hechos”, precisó.

Caperochipi detalló que la banda estaba compuesta por personas que tenían antecedentes delictuales y que, en muchos casos, cumplían condena. “Sin perjuicio del mayor control debido a la pandemia, siguieron cometiendo hechos a pesar de ésta situación”, remarcó.

“Estas diligencias –agregó- no solamente desarticulan la banda sino que también permiten recuperar muchísimos elementos que habían sido sustraídos. En los domicilios allanados, Policía se encontró con elementos pertenecientes a otros ilícitos y ha sido una tarea fructífera”.

“Tenían roles, no solamente se aseguraban la comisión de los ilícitos sino que también en una etapa posterior, buscaban reducir los elementos”. La investigación estaba centrada en total sobre siete personas, de las cuales cuatro de ellas contaban con antecedentes o se encontraban cumpliendo condena.

Venta por redes sociales

El comisario Andrés García, jefe de la Brigada de Investigaciones, destacó que la investigación del caso dio inicio en el mes de febrero e incluyó intervenciones telefónicas; tareas de seguimiento, vigilancia y observación sobre un grupo determinado de personas.

“Los allanamientos se realizaron en la zona sur, en diferentes barrios. La banda ya ha sido investigada en el 2017 y 2019 cuando se hicieron procedimientos similares. Van variando y mutando los actores pero la mayoría perduran. El operativo lo bautizamos “Cumbia recargada” porque se desprende de dos operativos anteriores. Los integrantes en su mayoría, son siempre los mismos”, indicó.

García ratificó que muchos de los involucrados se encuentran cumpliendo condena efectiva o medidas sustitutivas del arresto. “Desde fines del año pasado, teníamos un total de trece hechos, todos contra la propiedad y algunos agravados por el uso de armas de fuego e inclusive un caso de lesiones con arma al ser identificado uno de los autores por parte de las víctimas. Se apoderaban de instrumentos electrónicos, joyas, dinero que, en gran parte, fue recuperado junto a cinco armas de fuego y cinco vehículos que utilizaba la banda”.

Policía investigó posibles lugares de acopio de lo sustraído que fueron parte del allanamiento, incluyendo a compradores de los elementos mal habidos que se vendían telefónicamente o en gran cantidad en redes sociales.

“Podremos avanzar en la imputación de éstas personas ya que los ciudadanos que adquieren elementos a precio vil, lejos de ser un negocio es un delito. Toda persona que presuma que un elemento proviene de un ilícito, debe abstenerse de comprarlo para no incurrir en un encubrimiento”, aclaró Caperochipi sobre la situación procesal de los compradores.

El comisario mayor Ricardo Cerdá, director de la Policía Judicial, destacó el trabajo integrado de las distintas divisiones intervinientes. “Hay metodologías que tecnología mediante, a través de la cual se puede lograr individualizar a los autores de éstos hechos. Muchos de los ilícitos se cometían en diferentes puntos de la ciudad y se ha podido reunir la información suficiente, coordinar las actividades y relacionar a quienes eran protagonistas de éstos hechos para lograr la fundamentación y las órdenes que hoy se están ejecutando”.

El funcionario agregó que en dos de los domicilios intervenidos se confirmó la presencia de estupefacientes, principalmente cocaína y marihuana. “Esto ha llevado a la intervención de la División Drogas y Leyes Especiales y el conocimiento al Juzgado Federal a cargo de la doctora Parcio y la Fiscalía a cargo del juez Bellver”, finalizó.

