Comodoro :Avanzan los trabajos de reparación en la Ruta 3

Este lunes, el intendente Juan Pablo Luque, recorrió el sector de la Ruta Nacional N° 3 donde comenzaron a trabajar este domingo dos máquinas de Vialidad Nacional para recomponer el talud desde la costa hacia arriba y establecer una base compacta para lo cual se espera la llegada del material no erosionable que debe proporcionar el gobierno provincial. Esta semana llegarán más máquinas de Vialidad Nacional para agilizar los trabajos sin intervenir en la zona afectada por el derrumbe.

Es importante mencionar que, el mandatario local gestionó rápidamente ante autoridades del gobierno nacional para avanzar con las tareas necesarias para recuperar el sector lo antes posible e informó que en horas de la tarde llegará más equipamiento para avanzar en las distintas labores que se están llevando a cabo.

En este contexto, Luque indicó que “ayer (por el domingo) se comenzaron a mover las maquinarias para realizar un camino y llegar a la zona de la playa, que es el primer objetivo que tiene el organismo nacional a fin de ingresar a la costanera y trabajar desde abajo. Lo primero que hay que hacer es este trabajo de movimiento de suelo para que empiecen a bajar el terreno y colocar material para reconstruir el talud debajo de la ruta”.

En cuanto a la continuidad del movimiento de suelo y las posibles inclemencias climáticas que puedan dificultar esta labor, el mandatario local expuso que “el sector tiene movimiento, pero por ahora no habría inconvenientes porque se está trabajando exclusivamente a 60 metros de allí, abriendo todo el camino para la playa y así poder proteger esa zona. El pronóstico indica que se esperan marejadas para el miércoles muy parecidas a las que tuvimos cuando impactó la zona del mar en este lado y generó el agrietamiento de la ruta. Por el momento, más allá del movimiento que pueda tener el sector, en esta zona se puede trabajar de la manera en que lo estamos haciendo”, apuntó.

Gestiones ante Nación

Respecto a las distintas reuniones que Luque mantuvo con autoridades de Nación, brindó su agradecimiento y acentuó que “a nivel nacional tuve respuestas, pero en el ámbito provincial no. Estamos trabajando desde el domingo ya que entre el jueves y viernes llegaron las maquinas viales, las cuales son claves para avanzar en la solución”.

“Esta tarde estarán llegando más máquinas de Vialidad Nacional con personal idóneo para manejarlas. Además, estamos trabajando en una Declaración de Emergencia de Vialidad Nacional y estimamos que esta semana se genere la misma. Más allá de este trabajo, es necesario lograr traer el sistema de rocas para proteger entre 50 y 100 metros la tarea que ya están llevando adelante”.

“Por ahora la respuesta que tuvimos por parte del Gobierno Nacional -a través de Vialidad Nacional y del Ministerio de Obras Públicas- fue inmediata para salir de la coyuntura que es el primer paso que queremos dar, que es poner a la ruta en condiciones lo antes posible y restituir el tránsito”, reiteró.

”Desde que comenzamos la gestión reclamamos a Provincia la protección costera”

A su vez, el mandatario advirtió que “desde hace más de tres años y medio estamos reclamando al Gobierno Provincial que haga la protección costera porque esto es potestad y jurisdicción de provincia, es necesario hacer el Proyecto Ejecutivo que permita la protección de la zona del Chalet Huergo. Al principio de la gestión -más allá de la ruta- reclamamos también la protección porque si ustedes ven de la manera en que está decantándose toda esa zona, en poco tiempo corremos riesgo de perder también el Chalet Huergo”, puntualizó.

De la misma manera, reafirmó que “es importante avanzar con este proyecto para gestionar el financiamiento nacional para esta obra. Eso no se hizo y más allá de eso, no nos detenemos, seguimos trabajando. En paralelo se está haciendo el mantenimiento del Camino Centenario, el bacheo del Camino Roque González por el volumen de vehículos que está sosteniendo, son varios frentes de trabajo de los cuales nos ocupamos a la misma vez desde el Municipio”.

Obra del Viaducto

Tras reiterar que la recomposición de la ruta N° 3 para restablecer el tránsito es una obra que debe ser segura pero transitoria, Luque dijo que hay que apuntar al viaducto como obra definitiva, pero “este es un tema que tiene otro plazo distinto a la emergencia que estamos viviendo en este momento. Creemos que, como ciudad, la situación merece una jerarquización de la Ruta Nacional N° 3 de otra manera”.

“Si no jerarquizamos la ruta y solo hablamos del camino de Circunvalación, el Centro de comodoro Rivadavia queda desierto. Podemos ver ahora la situación de cómo se encuentra la calle San Martín, los comercios de la zona céntrica están en una situación complicada hasta que no se termine este trabajo. La unión histórica de la zona sur y norte de la ciudad pasa a tener problemas graves”, agregó.

Por último, expresó que “lo otro que nosotros planteamos es que el Viaducto nos va a permitir darle una tranquilidad a lo que tiene que ver con la traza vial de la Ruta Nacional 3, dándole la posibilidad de que se afinque en una restinga como plantea el proyecto original, con la posibilidad de jerarquizar el puerto de la ciudad con una economía que históricamente Comodoro reclamó y todavía no se cumplió con este objetivo”, concluyó Juan Pablo Luque.

Detalles del trabajo que se está realizando para recomponer el talud

Por su parte, el subsecretario de Servicios a la Comunidad, Eduardo Navarro explicó que la labor consiste en “hacer una bajada hasta la costa, para que después pueda descender el equipo y hacer eventualmente el enrocado y empezar con el talud. Para esto necesitamos una bajada segura, si se fijan estamos a 50-60 metros de lo que es la grieta en particular y eso obedece a una cuestión netamente de seguridad para los equipos y para la gente, esperando que el movimiento de derrumbe se estabilice”.

En esta línea, agregó: “Como se explicó en la conferencia de prensa que hizo Vialidad, se va a recomponer el talud y para eso se necesita el material que tenemos cerca debido a que es el que vamos a usar para retaluzar con equipos de compactación y demás. Por esto mismo necesitamos bajar con camiones para poder distribuir ese material”.

En cuestiones de tiempo, Navarro acentuó que “sería imprudente de mi parte hablar de tiempos determinados, ya que no sabemos cuán fuerte va a ser la marejada el miércoles. El pronóstico por suerte es de un solo día, pero tenemos que esperar condiciones meteorológicas adversas. Poniendo todo el equipamiento que trae Vialidad más el que se pone a disposición desde la Municipalidad, es un trabajo ágil”.

“Si el clima nos acompaña el tiempo podría ser corto, pero no sabemos qué puede pasar, por eso me parece imprudente decir cinco, ocho o diez días. Después del trabajo que estamos haciendo, necesitamos el material no erosionable, el proyecto para cubrir el pie del talud”, describió el funcionario municipal.