Comenzó la temporada de Ballenas en Chubut

Con un emotivo acto en el que se reconoció a las seis empresas que brindan el servicio de avistaje embarcado, el Gobierno del Chubut puso en marcha este viernes la temporada de Ballenas Franca Austral desde Puerto Pirámides.



El lanzamiento organizado a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de la provincia, en conjunto con el municipio de Puerto Pirámides, se realizó en el Hotel Rayentray de la localidad y fue encabezado por el ministro del área, Diego Lapenna; junto al intendente Jorge Perversi; asistiendo además la ministra de Producción, Laura Mirantes; la subsecretaria de Turismo de la provincia, Magalí Volpi; y el presidente Cámara Patagónica de Empresas de Avistaje de Ballenas y Fauna Marina (CAPEA), Carlos Bottazzi.



También participaron diputados provinciales; representantes de las seis empresas balleneras, referentes turísticos de localidades de la provincia, operadores turísticos y prensa de la región, entre otros.



Al hablar en el acto, el ministro de Turismo y Áreas Protegidas Diego Lapenna destacó que «es un orgullo este lanzamiento por varios factores: pero sobre todo porque están presentes grandes pioneros de la actividad. Al comienzo de la gestión del gobernador Ignacio Torres, quisimos reivindicar todo el trabajo realizado por los pioneros», dijo y reivindicó la presencia de todos ellos al indicar que el de Chubut demuestra «que es uno de los mejores avistajes del mundo».



“De algún modo, el gran logro de esta gestión, es buscar y poder destrabar temas pendientes de 15 y 20 años. Poner sobre la mesa problemáticas que estaban sucediendo y todos saben que tenemos un gobernador que le encanta poder resolver”, afirmó.



Además no dejó de señalar que este acto se está realizando “en un hotel recientemente inaugurado: lo que señala que no solo hay que traer inversiones que fortalezcan a la provincia, sino que también apoyar al chubutense que hace muchísimos años está acá y viene invirtiendo en la provincia”.



Reconocimientos



Durante el acto, el Gobierno Provincial hizo entrega de un reconocimiento a las seis empresas que brindan el servicio: Bottazzi, Hydrosport, Punta Ballena, Southern Spirit, Whales Argentina y Peke Sosa. Cada una de ellas recibió una placa alusiva a la actividad con un código QR, el cual brinda la historia e información de cada empresa.



Por su parte, Carlos Bottazzi, presidente de CAPEA, destacó «el trabajo mancomunado que realiza la Provincia junto a los privados» y valoró que «cuando trabajamos juntos, los resultados siempre dan buenos frutos».



Además remarcó “el gran diálogo que tenemos con el Ministerio de Turismo, en la figura del ministro Lapenna y su equipo, porque se nota la pasión que le ponen a su gestión. Me pone contento que cada vez que tenemos una consulta, tenemos una respuesta inmediata. Eso es muy valioso porque cuando hay dificultades podemos superarlas trabajando juntos”.



Y agregó: “recordar que por primera vez, este año tenemos esta promoción de 2×1 para que todos los chubutenses puedan vivir la experiencia ballenas”.



En tanto que el intendente Jorge Perversi expresó que «es una gran satisfacción recibir en nuestra localidad a funcionarios provinciales, al sector privado y a las fuerzas de seguridad. La ballena Franca Austral y el avistaje embarcado es un distintivo de Puerto Pirámides, y me atrevo a decir que la cercanía que se vive con los animales y su comportamiento son únicos en el mundo”.



Dijo además que “en esta época donde algunos recursos se van agotando, el avistaje de ballenas emerge, como una de las actividades que impulsa la economía de toda la provincia”.



Sostuvo también que “es el momento de potenciar la actividad turística, como alternativa económica a otros recursos. Y para finalizar quiero destacar y agradecer a las empresas que siguen invirtiendo en la actividad, como así también, al gobernador Ignacio Torres y al ministro Lapenna, por contribuir a este desarrollo”.



Para finalizar el acto, Yhosva Montoya realizó una presentación en vivo para todos los presentes, quienes además posteriormente realizaron un avistaje embarcado.



Promociones turísticas



Desde el Gobierno del Chubut se busca aunar esfuerzos para fortalecer el movimiento turístico esta nueva temporada, es por eso, que se gestionaron y ya están activas las siguientes promociones:



Hasta el 10 de julio, los residentes de la Provincia del Chubut cuentan con un 2×1 en avistaje embarcado con cualquiera de las 6 empresas.



Además y gracias al esfuerzo del sector, se mantiene la tarifa a los mismos costos que la temporada 2024 hasta el mes de septiembre.



Con la Promo Hoteles de la Tarjeta Patagonia 365 del Banco del Chubut se puede acceder a alojamientos con 30% de descuento y 12 cuotas sin interés en toda la provincia.



En tanto que con la Promo Turismo de la Tarjeta Patagonia 365 del Banco del Chubut se podrá acceder a avistaje embarcado en 6 cuotas sin interés.

