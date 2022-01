Comenzó a funcionar el Centro de Mediación Comunitaria en Lago Puelo

Se trata de un espacio adecuado para la resolución de conflictos vecinales que fomenta el dialogo y genera acciones que contribuyan a solucionar las diversas problemáticas entre vecinos en un clima de armonía y respeto mutuo, asistidos por un profesional que actúa como tercero neutral, el Mediador.

Desde el 1° de diciembre pasado, Lago Puelo cuenta con un Centro Municipal de Mediación Comunitaria en la calle El Maqui y Los Coihues, el cual tiene como objetivo impulsar la convivencia vecinal, construir consensos y formar espacios y procesos de dialogo participativo entre las personas.

La coordinadora del Centro de Mediación puelense, Zulma Mengual se refirió a su rol como mediadora y dijo: “me siento agradecida y honrada de pertenecer al Centro de Mediación Comunitaria a fin de poder colaborar en este nuevo servicio para la comunidad de Lago Puelo.”

Y agregó: “este espacio brindará a las personas, la oportunidad de poder resolver las dificultades entre vecinos a través de una forma distinta y promoviendo una convivencia pacífica.”

Zulma explicó que las mediaciones pueden ser presenciales, semi presenciales y/o en forma virtual adaptando y flexibilizando nuestro Servicio a cada situación particular y a las necesidades de los vecinos de la localidad.

¿En qué situaciones podemos mediar?

Convivencia vecinal

(Uso de espacios comunes y otros)

Muros medianeros

(Conservación, humedades, daños, etc.)

Arboles próximos a las medianeras

(Daños por raíces, ramas, riegos, etc.)

Contaminación sonora

(Ruidos molestos por animales, maquinarias, música de alto volumen)

Contaminación ambiental

(Humo, olores fétidos, basura, etc.)

¿Qué es la mediación comunitaria?



Es un método voluntario, confidencial, gratuito y extrajudicial que se enfoca en la construcción de consensos, a fin de impulsar la convivencia vecinal en el marco de la cultura de paz.

Más información:

Lunes a viernes, de 14.30hs a 18.30hs

Calle El Maqui y Los Coihues

Mail: mediacioncomunitaria@lagopuelo.gob.ar

Teléfono: 2944 117311