Comarca Andina: Trabajadores de transporte La Golondrina viven con incertidumbre su futuro laboral

Trabajadores de la empresa de transporte La golondrina, se movilizaron en pleno centro de El Bolsón, ante la incertidumbre que viven en torno a la continuidad de su fuente laboral. Son unos 80 trabajadores los afectados, ante la situación económica que atraviesa la patronal, producto por un lado de la falta de pago del gobierno del Chubut sobre una deuda que data de 2017, y por otro por la contingencia sanitaria por Pandemia Covid-19, que ha afectado la normalidad de los servicios urbanos e interurbanos que la empresa brinda en la Comarca.

Hernan Morales, delegado de los trabajadores, explicó que la patronal le brinda todo su apoyo, aunque no puede más, debido a la citada deuda principalmente que tiene la provincia del Chubut y por falta de apoyo de otros ámbitos y niveles de gobierno.

Los Trabajadores espera que los distintos nivel de gobierno (municipal, provincial y nacional) hoy escuchen a los trabajadores y la empresa “Estamos pidiendo la ayuda del gobierno nacional que está para apoyar a las pequeñas y medianas empresas, hasta el momento no hay ayuda de ningún tipo” , insistió Morales .

Consultado por la situación salarial el vocero respondió “Hasta el momento se nos pagó parte del sueldo de marzo, de acá en adelante vivimos en una total incertidumbre que va a pasar con los suelos de abril, mayo y nuestra fuente laboral”.

Hoy la empresa tiene suspendido los recorridos en El Bolsón por decisión propia y en todas las localidades de la comarca Andina del Chubut debido a las disposiciones sobre el transporte urbano e interurbano por la emergencia sanitaria.

Morales al transmitir la preocupación e incertidumbre de los trabajadores de la empresa La Golondrina, aseveró “Esto es el titanic si esto se hunde nos hundimos todos. Empezamos así pero no sabemos cómo vamos a terminar”.