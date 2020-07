Comarca Andina: Trabajadores de educación salieron a la ruta a reclamar por sus salarios

Este martes, auxiliares de la educación agremiados a ATE y docentes representados por ATECH, manifestaron su reclamo por el atraso en el pago de salarios, la incertidumbre de fecha de cobro y anuncio en cuotas del pago del medio aguinaldo, la concentración se dio sobre ruta nacional 40 , con corte intermitente del tránsito. Además advierten que hoy no estarían dadas las condiciones para el regreso a las aulas.

Pablo Gatti referente de ATE Comarca Andina, señaló que con la movilización lo que se pretende es “visibilizar el descontento por el atraso de pago salarial, las imprecisiones entorno a las fechas de pago y el anuncio del pago en cuotas del medio aguinaldo .También expresamos nuestro descontento y preocupación por la situación general económica de la provincia .El poder político sigue sin resolver lo de la deuda pública en ninguno de los ámbitos de la justicia”.

Por otra parte, desde ATE se subrayó que si bien el gobierno nacional bajó un préstamo a la provincia, desde el gremio se considera que el compromiso tiene que ser mucho mayor, ya que toda la deuda pública adquirida en su momento cuenta con el aval del banco central, en esto las provincias no son autónomas por lo tanto el estado nacional ES responsablemente solidario, con esta situación de la provincia que no la hemos generado los trabajadores. Aprovecho a repudiar las declaraciones del ministro Antonena que pareciera estar anunciando una vez más un plan de ajuste que no vamos a tolerar “, enfatizó a este medio el referente sindical Pablo Gatti.

La situación edilicia de las escuelas continúa de la misma manera y aún más deterioradas por la falta de actividades de mantenimiento de edificios. Hoy no estarían dadas las condiciones de volver a la escuela presencial, debido a que no cuentan con las reparaciones que tenían que hacerse y mucho menos para contener a los alumnos dentro del contexto de la pandemia, y los protocolos que se necesitan para eso, sostienen los delegados de ATE.

Desde ATE Comarca Andina, se indicó que hasta el momento el gobierno no ha brindado capacitaciones de bioseguridad a los auxiliares para el regreso a las aulas; aunque si se han realizado algunas a través de ATE Nacional; y en la semana 54 trabajadores se están formando entorno a las condiciones del regreso al trabajo, para hacer las veces de promotores entre sus pares.

“Hoy los trabajadores dicen basta, y salen a reclamar, porque durante estos meses el gobierno no se hace eco de los reclamos por notas y demás formas que contemple el protocolo”, dijo uno de los voceros, a lo que se agregó “ no creo que estén dadas las condiciones salariales y hoy mucho menos las condiciones con respecto a la pandemia”.