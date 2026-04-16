Comarca Andina: secuestran más de 39 kilos de marihuana y detienen a dos personas tras allanamientos en Lago Puelo y El Bolsón



En un operativo desplegado el sábado, la Policía del Chubut logró desbaratar una red de narcomenudeo tras una investigación que se extendió durante varias semanas y que culminó con allanamientos simultáneos en Lago Puelo y El Bolsón.

El procedimiento, coordinado con la Justicia Federal de Esquel, permitió el secuestro de más de 39 kilogramos de marihuana, además de semillas de cannabis, balanzas de precisión y un arma de fuego. Como resultado, dos hombres mayores de edad fueron imputados por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

El operativo fue llevado adelante por personal de la División Drogas Peligrosas de El Hoyo, dependiente de la Dirección de Policía Judicial – Área Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de Rawson. Las diligencias contaron con la intervención de la Sede Fiscal Descentralizada de Esquel y se concretaron mediante cuatro allanamientos: uno en Lago Puelo y tres en la localidad rionegrina de El Bolsón.

Durante los procedimientos, que se iniciaron en horas de la mañana y se extendieron a lo largo de toda la jornada, los efectivos lograron incautar 228 bolsas con cierre hermético que contenían flores de marihuana, alcanzando un peso total de 39 kilogramos. También se secuestraron 1.456 semillas de cannabis, balanzas de precisión utilizadas para el fraccionamiento de la sustancia y un arma de fuego calibre .22 marca Bersa.

En el despliegue participaron además efectivos de la División Drogas de Esquel y personal de las comisarías de Lago Puelo, El Hoyo y la Comisaría 12° de El Bolsón, lo que evidencia el trabajo articulado entre distintas dependencias policiales de la región.

La investigación se inició hace aproximadamente un mes, a partir de un llamado telefónico que alertó sobre posibles maniobras vinculadas al tráfico de estupefacientes en la zona. A partir de esa información, se llevaron adelante tareas de inteligencia que permitieron reunir elementos de prueba suficientes para solicitar las órdenes de allanamiento, las cuales fueron autorizadas por el Juzgado Federal de Esquel, a cargo del juez Guido Otranto.

Las autoridades destacaron la importancia del procedimiento, no solo por la cantidad de droga secuestrada, sino también por el impacto en la desarticulación de una red que operaba en la región. La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas en el marco del expediente.